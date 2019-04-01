Картина дня: будущее II пенсионной ступени, волна угроз взрыва и переход на новое топливо

План по II пенсионной ступени: вкладываешь деньги, но при желании можешь их забрать

Источники, находящиеся рядом с ведущими коалиционные переговоры Центристской парией, EKRE и «Отечеством», подтвердили Postimees, что сейчас самым возможным является вариант, при котором присоединение ко второй пенсионной ступени останется обязательным, но из нее можно будет добровольно выйти. Читайте далее...

Волна угроз взрыва в Таллинне: неизвестный продолжает рассылать письма

Разные торговые центры и предприятия получили в воскресенье и понедельник по э-почте письма похожего содержания с угрозами о бомбе. Полиция занимается поиском разославшего эти письма человека, чьи действия помешали многим предприятиям и людям. Читайте далее...

Читать всем автовладельцам: три мифа о переходе на новое топливо

С этой недели начинает действовать законодательная поправка, повышающая содержание в бензине биокомпонента. Во второй половине апреля на все заправки поступит бензин 95E10, который вместо 5% содержит 10% биокомпонента. Читайте далее...

Фото и видео: два крайне опасных преступника предстали перед судом

В понедельник, 1 апреля, Тартуский уездный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором отбывающего в Тартуской тюрьме пожизненное заключение 37-летнего Юрия Устименко обвиняют в попытке убийства тюремного охранника. Читайте далее...

Волость Йыхви обвиняет Катри Райк в клевете

Волость Йыхви пожаловалась в Харьюский уездный суд на Катри Райк: за распространение клеветнических утверждений. Читайте далее...

«Голосовали не по приколу»: как прошел первый тур выборов президента Украины

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Среди 39 кандидатов было трое фаворитов: действующий президент Петр Порошенко, Владимир и Юлия Тимошенко. Читайте далее...

Полицейский рейд выявил хаос на шоссе Таллинн-Тарту

В субботу сотрудники полиции провели в Ярвамаа операцию «Дуют все». Водителей в течение трех часов проверяли на 86-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Читайте далее...

Госпредприятие планирует сократить многострадальное Тапаское депо

Государственная железнодорожная логистическая фирма Operail (прежнее название EVR Cargo) собирается сделать Тапаское депо более прибыльным, что с большой долей вероятности приведет к сокращению работников в цеху по ремонту вагонов. Читайте далее...

Swedbank вновь встает на ноги

Потерявший на прошлой недели почти четверть ценности Swedbank сегодня вновь начал становиться на ноги. Читайте далее...

Шестилетняя девочка вызвала подозрение у случайной прохожей - и не напрасно

Полиция поделилась в соцсетях историей, как внимательная прохожая пришла на помощь ребенку. Утром 30 марта жительница Тарту Лаура шла на работу и заметила направляющуюся в центр города шестилетнюю девочку в шортах. Читайте далее...

В ЭМО не смогли помочь ребенку, который ткнул себя в глаз ножницами