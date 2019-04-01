Центристы отказались от наружной рекламы на выборах в Европарламент

«[Предвыборная] кампания для Европарламента обойдется [для партии] значительно дешевле, чем предвыборная кампания в Рийгикогу, на которую были потрачены основные усилия. Точный размер бюджета сейчас назвать сложно», - сказал генеральный секретарь центристов Михаил Корб, которого цитирует Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

По его словам, многое будет зависеть от того, насколько кандидаты сами захотят вложиться в свою кампанию: «Однако повторю еще раз - кампания [на выборах в Европарламент] будет значительно скромнее, чем на выборах в Рийгикогу».