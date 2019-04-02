Власть в Маарду действует по принципу: чем хуже, тем лучше

Возможно, Март и Мартин Хельме, а также их однопартийцы, которые называли русских «тиблами», «пятой колонной» и «раковой опухолью», оценят усилия мэра Архипова и его подручных по городскому собранию за вклад в разрушение народных традиций в нашем городе. Именно так я расцениваю решение, принятое на последнем заседании Маардуского городского собрания. А как, позвольте спросить, по-другому можно трактовать постановление депутатского корпуса о резком повышении расценок на право торговли на территории Маарду во время проведения ярмарок? Напомню, что наш, чахнущий под властью центристов город, неоднократно становился источником дурных новостей для эстонской прессы. То запах от свалки валит горожан с ног, то автобусы на ходу разваливаются, то город в канун 8 марта превращают в мусорный полигон, то власти отказываются платить проектировщикам за построенный детский садик, то по итогам конкурса Больничной кассы жители Маарду оказались лишены доступа к медицинским услугам. И только традиционные ярмарки, получившие прописку в Маарду со времен мэра Георгия Быстрова, окрашивали жизнь нашего города в краски праздника.

Весенняя ярмарка в мае и «Осенняя карусель» в сентябре привлекали в Маарду торговцев и участников праздничных мероприятий со всей Эстонии, из Латвии, Литвы, бывало из Украины и даже России. Это был фестиваль культур, дружбы и семейного единения. Почему был? Потому что, скорее всего, история ярмарок в Маарду заканчивается. Не секрет, что жители Маарду, признанного одним из беднейших самоуправлений в Эстонии, с удовольствием посещали ярмарки, чтобы по доступным ценам прикупить блинов, пирогов, попробовать настоящий плов и приобрести ремесленные изделия мастеров. Низкие цены торговцы держали потому, что стоимость «торгового билета» (право на торговлю) при аренде участка до 50 кв. м составляла 60 евро за день и 100 евро за два дня. Теперь же, решением депутатов, за день торговли арендаторы должны платить 200 евро, а за два дня – 300 евро! Также были повышены действующие и введены новые расценки по всему спектру услуг ярмарочной деятельности. Только недавно чиновники мэрии гоняли пони, который случайно забрел с территории торгового центра на участок, принадлежащий городу, а теперь этого пони (видимо, в наказание) обложили данью в 75 евро.

Что означает такое резкое повышение стоимости «торговых билетов»? Во-первых, резкое сокращение числа торговцев в дни ярмарок. Во-вторых, оставшиеся торговцы вынуждены будут компенсировать свои возросшие расходы повышением цен на свою продукцию. Поэтому жители Маарду могут забыть о дешевых пирожках. Власти города просто переложили последствия роста цен на плечи потребителей. В-третьих, такое решение означает удар по малому бизнесу и международному сотрудничеству приграничных государств. В-четвертых, Маарду вносит свой вклад в рост инфляции, по величине которой в прошлом году Эстония заняла непочетное первое1 место в Евросоюзе.