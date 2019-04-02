Мэрия Маарду: только Николай Дегтяренко не удосужился углубиться в рабочие документы

Маардуские ярмарки, действительно, славятся в Эстонии и далеко за ее пределами, привлекая торговцев из разных стран и тысячи посетителей со всей Эстонии. Ярмарки в Маарду всегда масштабные, с богатой культурной программой и хорошо организованные. Организация подобных массовых мероприятий всегда неизбежно сопряжена с большими расходами, которые город старается компенсировать за счет продажи торговых мест.

Цены на торговые места существенно не менялись в Маарду на протяжении многих лет, чего нельзя сказать о стоимости электричества и других услуг, связанных с организацией торговли и последующим приведением парковой территории в порядок. За последние год, к примеру, по итогам проведения весенней и осенней ярмарок расходы города превышали поступления с продажи торговых мест в среднем на 7,5 процентов. Это означает то, что эта разница была покрыта из городского бюджета, то есть из денег налогоплательщиков. Всем здравомыслящим людям однозначно ясно, что эту ситуацию необходимо менять и повышать самоокупаемость ярмарки.

В 2019 году город разработал и стал применять электронную систему регистрации торговцев, что существенно упрощает процесс регистрации на ярмарку и делает его более прозрачным. Простота и удобство регистрации делают ярмарку еще более привлекательной для зарубежных торговцев и фирм из других уголков Эстонии, которым не нужно теперь приезжать в Маарду для регистрации торгового места. Таких продавцов из года в год становится все больше. Учитывая очень большую посещаемость ярмарки и ее длительность, спрос на торговые места в Маарду всегда превышал физические возможности по размещению торговых мест на территории парка Келламяе.

19 марта Маардуское горсобрание приняло постановление, согласно которому цены на торговые места были откорректированы в соответствии с нуждами самих продавцов. Ранее размер одного торгового места мог составлять лишь 12 м2, но на практике многим фирмам, предоставляющим питание гостям ярмарки, этой площади было недостаточно. Теперь же они могут занимать место размером до 50м2. Более того, стоимость за один квадратный метр понизилась (!) с 2,5 евро до двух евро (точки питания без продажи алкоголя) и с пяти евро до четырех евро (точки питания с продажей алкоголя) за один торговый день. Цены на торговлю промышленными товарами, продуктами питания, рукоделием и садовыми товарами составляет от трех до четырех евро за квадратный метр, что ниже средней стоимости за торговое место на других эстонских ярмарках (например, в Пярну и Хаапсалу продавец должен заплатить пять евро за один квадратный метр).

Маардуская мэрия при наличии большого общественного интереса или в силу иных веских причин может полностью или частично освобождать торговцев или недоходные объединения от уплаты стоимости за аренду места (например, место для торговли товарами, изготовленных молодежью с особыми потребностями или палатка Маардуского футбольного клуба, или же оказание услуг по катанию детей на пони и лошадях).

Остается только удивляться тому, почему из 21 депутатов Маардуского горсобрания только Николай Дегтяренко не удосужился углубиться в рабочие документы по коррекции цен для того, чтобы опираться в своих эссе на точные факты, а не на личные фантазии.