Латвия готова принять зимнюю Олимпиаду, Швеция сомневается

Если кандидатура Оре окажется победителем, то по соглашению шведов с правительством Латвии, в 2026 году в Латвии пройдут соревнования ОИ-2026 по санному спорту, бобслею и скелетону.

По данным латвийский СМИ, правительство страны-соседа готово предоставить МОК обязательные в таком случае основные и дополнительные финансовые гаратнии.

Однако, естественно, все зависит от Швеции. Именно Швеция может поставить крест на мечтах Латвии об Олимпиаде: шведов не устраивает слишком большой бюджет на обеспечение безопасности и правопорядка. Гарантии, которые Швеция должна представить МОК, должны быть отправлены в Лозанну до 12 апреля.