Пн, 1.04.2019
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Латвия готова принять зимнюю Олимпиаду, Швеция сомневается

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Fotojäädvustus detsembrist, kui Sigulda võõrustas bobisõidu MK-etappi.

ФОТО: Roman Koksarov / AP

Правительство Латвии на завтрашнем заседании с большой долей вероятности примет заявление о желании принять Олимпиаду 2026 года вместе со шведским зимним курортом Оре, передает Postimees.

Если кандидатура Оре окажется победителем, то по соглашению шведов с правительством Латвии, в 2026 году в Латвии пройдут соревнования ОИ-2026 по санному спорту, бобслею и скелетону.

По данным латвийский СМИ, правительство страны-соседа готово предоставить МОК обязательные в таком случае основные и дополнительные финансовые гаратнии.

Однако, естественно, все зависит от Швеции. Именно Швеция может поставить крест на мечтах Латвии об Олимпиаде: шведов не устраивает слишком большой бюджет на обеспечение безопасности и правопорядка. Гарантии, которые Швеция должна представить МОК, должны быть отправлены в Лозанну до 12 апреля.

А пока МОК приступает к инспекции готовности проведения ЗОИ-2026 конкурента Оре и Сигулды, итальянских Милана и Кортина Д´Ампеццо

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