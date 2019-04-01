Пн, 1.04.2019
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  • Главный тренер "Ювентуса" не исключил продления больничного Роналду

Главный тренер "Ювентуса" не исключил продления больничного Роналду

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Portugal's forward Cristiano Ronaldo sits on the pitch during the Euro 2020 qualifying group B football match between Portugal and Serbia at the Luz stadium in Lisbon on March 25, 2019. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

ФОТО: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о травмах игроков основного состава, передает sports.ru.

«Криштиану работает над тем, чтобы вернуться. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к «Аяксу», но это будет сложно сделать.

Дуглас Коста в хорошем состоянии и сможет сыграть. Сами Хедира вчера тренировался и будет готов к «Милану».

Куадрадо давно работает, возвращение в общую группу – вопрос времени. Что касается Дибалы, посмотрим, Манджукич простыл, нужно оценить его состояние.

У Перина проблемы с плечом, он пропустит матч с «Кальяри», но, скорее всего, восстановится к «Аяксу». У Спинаццолы проблемы с коленом, он пока что выбыл. Бардзальи вернулся к тренировкам», – сказал Аллегри.

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