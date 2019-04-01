Главный тренер "Ювентуса" не исключил продления больничного Роналду

«Криштиану работает над тем, чтобы вернуться. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к «Аяксу», но это будет сложно сделать.

Дуглас Коста в хорошем состоянии и сможет сыграть. Сами Хедира вчера тренировался и будет готов к «Милану».

Куадрадо давно работает, возвращение в общую группу – вопрос времени. Что касается Дибалы, посмотрим, Манджукич простыл, нужно оценить его состояние.