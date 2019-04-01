Главный тренер "Ювентуса" не исключил продления больничного Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о травмах игроков основного состава, передает sports.ru.
«Криштиану работает над тем, чтобы вернуться. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к «Аяксу», но это будет сложно сделать.
Дуглас Коста в хорошем состоянии и сможет сыграть. Сами Хедира вчера тренировался и будет готов к «Милану».
Куадрадо давно работает, возвращение в общую группу – вопрос времени. Что касается Дибалы, посмотрим, Манджукич простыл, нужно оценить его состояние.
У Перина проблемы с плечом, он пропустит матч с «Кальяри», но, скорее всего, восстановится к «Аяксу». У Спинаццолы проблемы с коленом, он пока что выбыл. Бардзальи вернулся к тренировкам», – сказал Аллегри.