Пн, 1.04.2019
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  • "Эсти 200" и "Богатство жизни" на выборах в Европарламент выставят неполный список

"Эсти 200" и "Богатство жизни" на выборах в Европарламент выставят неполный список

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Кристина Каллас.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Не прошедшие в парламент партии "Эсти 200" и "Богатство жизни" (Elurikkuse Erakond) будут участвовать в выборах в Европарламент, но выставят неполный список кандидатов, передает Rus.ERR.

"Выставлять полный список из девяти человек не очень разумно", - сообщила ERR председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас. По словам Каллас, пока что комментировать список она не может.

У партии "Богатство жизни" в списке пока что три кандидата: Артур Тальвик, Михкель Кангур и Лаури Тынспоэг. Один из лидеров партии Тальвик сообщил, что полный список партия выставлять не планирует, но еще собирается найти нескольких человек, которые будут баллотироваться.

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