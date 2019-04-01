"Эсти 200" и "Богатство жизни" на выборах в Европарламент выставят неполный список

"Выставлять полный список из девяти человек не очень разумно", - сообщила ERR председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас. По словам Каллас, пока что комментировать список она не может.

У партии "Богатство жизни" в списке пока что три кандидата: Артур Тальвик, Михкель Кангур и Лаури Тынспоэг. Один из лидеров партии Тальвик сообщил, что полный список партия выставлять не планирует, но еще собирается найти нескольких человек, которые будут баллотироваться.