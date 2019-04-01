Сообщение Браудера выстрелило вхолостую: Швеция не будет расследовать возможное отмывание денег в Swedbank

Руководящий инвестиционным фондом Hermitage Capital Билл Браудер 4 марта подал в прокуратуру Швеции заявление в отношении Swedbank, согласно которому через банк прошло 176 миллионов долларов, связанных с делом Сергея Магнитского.

Прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции рассмотрел заявление и пришел в выводу, что следствие начато не будет. «Переводы через шведские банковские счета Swedbank составляют очень малую часть от 176 миллионов долларов - это во-первых. Во-вторых, сделки, совершенные через шведские счета банка относятся к периоду 2006-2012 годов, и их нужно рассматривать по тогдашним законам, а не по правилам, ужесточившимся в 2014 году. Это означает, что все сделки со шведскими счетами Swedbank были совершены так давно, что к данному моменту истек срок давности. Поэтому мы решили не начинать следствие», - говорится в сообщении Департамента расследований экономических преступлений.

Следствие по поводу незаконного разглашения внутренней информации и обмана уже идет

27 февраля генеральный прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции Томас Лангорт сообщил, что решил начать предварительное расследование в отношении Swedbank в связи с подозрениями в разглашении без разрешения внутренней информации.

Сейчас предварительное следствие расширено и в плане предполагаемого периода, и в плане подозрений. А именно, банк подозревается в широкомасштабном обмане: «Собранный материал показывает, что Swedbank представил ошибочную информацию - как общественности, так и бирже - о том, что именно в банке было известно о подозрениях в отмывании денег в Swedbank и странах Балтии».

После того, как департамент обыскал контору Swedbank и сообщил о расширении предварительного расследования, в отставку была отправлена исполнительный директор банка Биргитте Боннесен.