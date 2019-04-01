Пн, 1.04.2019
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  • Внимание, водители! С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах запрещена

Внимание, водители! С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах запрещена

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Шипованная шина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula.

С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах в Эстонии запрещена, передает Раэпресс.

"Время езды на шипах ушло, метеорологи возвращения зимы не обещают. Спасибо водителям, которые уже озаботились переходом на летнюю резину", - отметил заместитель заведующего Коммунальным департаментом столицы Тармо Сульг.

Шипы, сокращающие тормозной путь на скользкой дороге, в сухую и теплую погоду его увеличивают. Не говоря уже о том, что шипы превращают во вредную пыль дорожный асфальт и порождают необходимость более частого ремонта дорог и улиц.

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