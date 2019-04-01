Внимание, водители! С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах запрещена

"Время езды на шипах ушло, метеорологи возвращения зимы не обещают. Спасибо водителям, которые уже озаботились переходом на летнюю резину", - отметил заместитель заведующего Коммунальным департаментом столицы Тармо Сульг.

Шипы, сокращающие тормозной путь на скользкой дороге, в сухую и теплую погоду его увеличивают. Не говоря уже о том, что шипы превращают во вредную пыль дорожный асфальт и порождают необходимость более частого ремонта дорог и улиц.