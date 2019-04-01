Жители Украины с помощью э-резиденства массово открывают в Эстонии компании

На первом месте Украина с показателем в 694 основанные компании, на втором - Германия с 581 компанией, а на третьем - Россия с 556 основанными компаниями.

По словам представителя эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет онлайн-бизнес на рынке Украины, отсутствие коррупции и бюрократии в Эстонии как таковой, возможность регистрации компании онлайн, быстрое решение всех задач с помощью электронных подписей, высокая квалификация юристов и бухгалтеров при киевских ценах — все это для украинцев является важными моментами в плане быстроты и удобства ведения бизнеса.