Пн, 1.04.2019
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  • Видео: смотрите, что видит пилот и чего, к счастью, не видят пассажиры самолета

Видео: смотрите, что видит пилот и чего, к счастью, не видят пассажиры самолета

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Это видео снял в кабине самолета один индийский пилот. После полета он загрузил его в интернет и подписал его так: "Это то, что видит пилот и, к счастью, не видят пассажиры", передает Rus.TVNET.

"Глядя на эти кадры, становится понятно, почему пилот назвал их именно так. Камера в кабине засняла момент приземления самолета в город Квинзтаун в Новой Зеландии. Первое, что поражает - это красота видов вокруг: пики гор, молочные облака. Просто загляденье.

Однако когда пилот внезапно ведет самолет по направлению к горе да еще и ныряет в облака - аж дух захватывает от страха.

Впрочем, уже через несколько секунд становится понятно, что курс выбран правильный. И правда хорошо, что этого момента не видели пассажиры. Так лучше для их же спокойствия", - говорится в комментарии к этому впечатляющему четырехминутному ролику.

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