Видео: смотрите, что видит пилот и чего, к счастью, не видят пассажиры самолета

"Глядя на эти кадры, становится понятно, почему пилот назвал их именно так. Камера в кабине засняла момент приземления самолета в город Квинзтаун в Новой Зеландии. Первое, что поражает - это красота видов вокруг: пики гор, молочные облака. Просто загляденье.

Однако когда пилот внезапно ведет самолет по направлению к горе да еще и ныряет в облака - аж дух захватывает от страха.