Заседание нового состава Рийгикогу состоится в четверг

В четверг в 11.00 XIV созыв Рийгикогу проведет свое первое заседание, на котором будет избрано правление парламента.

Со вступительной речью на заседании выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Члены Рийгикогу подпишут должностную присягу, текст которой зачтет старейший член Рийгикогу – Энн Ээсмаа.

Из числа членов парламента будет избран спикер и два вице-спикера Рийгикогу.

Согласно Конституции, после избрания правления Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас объявит об уходе правительства в отставку.