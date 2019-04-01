Демонстрация против Брекзита. Иллюстративное фото. ФОТО: INA FASSBENDER / AFP

У Британии осталось всего десять дней, чтобы хоть что-нибудь решить в отношении Брекзита, и в понедельник, 1 апреля, парламент Британии предпримет, возможно, последнюю попытку принять такое решение. И это не шутка.

В понедельник вечером британская Палата общин планирует еще раз попытаться нащупать такую форму выхода страны из Европейского союза, за которую проголосовало бы большинство депутатов.

Британская пресса тем временем выдает фейерверк первоапрельских шуток про Брекзит - и многие из этих шуток довольно мрачны.

На прошлой неделе Палата общин уже голосовала по восьми вариантам дальнейших действий - от быстрого и решительного разрыва с ЕС до отмены Брекзита в одностороннем порядке - и ни один из вариантов не набрал даже относительного большинства.

В понедельник, как предполагается, депутаты отберут те варианты, которые набрали наибольшее число голосов, возможно, как-то объединят их - и снова проголосуют.

На прошлой неделе в тройку наиболее приемлемых вариантов вошли два, включающих членство Британии в таможенном союзе с ЕС, поэтому большинство комментаторов предполагает, что именно таможенный союз как форму будущих отношений с ЕС депутаты обсудят в первую очередь.

Даже если парламент найдет общее решение, оно не будет иметь силы закона или приказа правительству. Но депутаты надеются, что правительство осознает необходимость принять именно тот вариант Брекзита, за который - большинство депутатов.

Пресса все выходные и понедельник полна утечек о том, что премьер-министр Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить внеочередные выборы. Они стали бы альтернативой и мягким вариантам Брекзита, и второму референдуму - предложений, против которых последовательно выступала Мэй.

Лидеры стран ЕС 10 апреля соберутся на экстренный саммит, чтобы решить, что делать с Британией. К этому дню Лондон должен дать ЕС убедительный план дальнейших действий. В противном случае ЕС грозит не дать Британии новую отсрочку Брекзита, и 12 апреля страна может "выпасть" из Евросоюза без урегулированных отношений.

В этой напряженной ситуации британская пресса все же не забыла о том, что 1 апреля положено шутить.

Правда, многие шутят мрачно.

"Даунинг-стрит отменяет День дураков"

Британский вариант издания Huffington Post написал некролог "Дня дураков".

"Вскрытие показало, что День дураков пал жертвой одновременно и растущей некомпетентности политического класса, и круглогодичного глупого простодушия некоторых пользователей социальных сетей", - пишет Huffington Post.

Guardian пишет, что рабочая группа из представителей разных ветвей власти Британии по инициативе принца Чарльза тайно выбирает стране "царя-излечителя", который поможет стране "оправиться от травм социального расслоения, усгубленных Брекзитом.

Главным кандидатом в такие цари, по "информации" Guardian, является музыкант, ирландец Боб Гелдоф.

Газета Telegraph - флагман евроскептиков среди качественных британских газет - в деле первоапрельских шуток о Брекзите вышла на следующий уровень.