Пн, 1.04.2019
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Открытие столичного ЗАГСа после ремонта переносится

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Таллиннский ЗАГС.

ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 1 апреля, ремонт в здании Департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГС) должен был закончиться, однако сроки перенесли на середину апреля, сообщает rus.err.ee.

Заведующая департаментом Карин Каск 1 апреля назвала срок завершения работ настоящей первоапрельской шуткой. "Мы планировали переезжать уже завтра-послезавтра, но здание должно быть готово 16 апреля. Тогда мы организуем мероприятие для прессы и покажем, что было сделано", – сказала она ERR Uudised.

ЗАГС закрылся на ремонт прошлой осенью, так как электропроводка, установленная в 1980-х, стала опасной.

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