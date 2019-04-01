Открытие столичного ЗАГСа после ремонта переносится

Заведующая департаментом Карин Каск 1 апреля назвала срок завершения работ настоящей первоапрельской шуткой. "Мы планировали переезжать уже завтра-послезавтра, но здание должно быть готово 16 апреля. Тогда мы организуем мероприятие для прессы и покажем, что было сделано", – сказала она ERR Uudised.