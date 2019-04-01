Открытие столичного ЗАГСа после ремонта переносится

В понедельник, 1 апреля, ремонт в здании Департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГС) должен был закончиться, однако сроки перенесли на середину апреля, сообщает rus.err.ee.
Заведующая департаментом Карин Каск 1 апреля назвала срок завершения работ настоящей первоапрельской шуткой. "Мы планировали переезжать уже завтра-послезавтра, но здание должно быть готово 16 апреля. Тогда мы организуем мероприятие для прессы и покажем, что было сделано", – сказала она ERR Uudised.
ЗАГС закрылся на ремонт прошлой осенью, так как электропроводка, установленная в 1980-х, стала опасной.