Геноцид всегда начинается «мягко»

Дорогие жители Тарту, соотечественники и гости – все, кто считает важной свободу в Эстонии и честность в эстонской политике. Мне приятно быть здесь вместе с вами. Я русская и жительница Тарту. За двадцать лет я срослась с Тарту, занималась здесь наукой, учила молодежь (я использовала в своем плакате мем, распространенный среди изучающих русский язык в гимназии Поска).

Тарту всегда был для меня дружелюбным и человечным городом. Поскольку у меня почти не заметен акцент в эстонском языке, белый цвет кожи и вообще я неплохо сливаюсь с окружающей средой Тарту, меня лично никогда не ставили на место из-за национальности или, как это водится в последнее время, семейного положения, бездетности или многодетности. Мир, в котором это бывает, к счастью, был для меня чужд.

Я помню, как несколько лет назад моя дочь Карина, которой тогда было десять лет, посмотрела фильм «Жизнь прекрасна» об отце и его маленьком сыне в Освенциме. Она спросила меня, как такое было возможно, что делали остальные люди, когда увозили евреев. Я сказала ей, что люди вроде нас в реальности концлагерей немногое могли сделать – и, в основном, пытались спрятать соседей-евреев. Дочка в тот вечер сказала мне, что у нас можно было бы спрятать десять евреев – тогда я посчитала, что это относительно оптимистично для двухкомнатной квартиры и порадовалась ее активной жизненной позиции, зная, что эта ситуация для нее почти невероятна, что ее мир защищен.

Несколько лет спустя я узнала, что расчет дочери в современной реальности довольно точен. Я встретилась в Швейцарии на лютеранской конференции с супружеской парой из Нигерии. Они долгие месяцы прятали в своем домике пятьдесят человек от террористов «Боко Харам», которые сжигали христианские деревни и организовывали массовые убийства. Я смотрела в глаза этой паре, зная, что Эстония в 2015-м, экономически успешном году, была согласна принять ровно столько же военных беженцев, сколько одна маленькая нигерийская семья. Наша Эстония, которой самой так отчаянно нужна была чья-то помощь во время Второй мировой войны и после нее. Это стыдно и больно – однако лично я лишь вскользь столкнулась с такой реальностью.