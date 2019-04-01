Реконструкция нарвской ратуши: что в ней останется от шведского времени, а что от советского?

Строителя будут искать в мае

Как рассказала руководитель городской Службы проектов Анне Веево, строительный проект для реконструкции готов, получено необходимое для начала работ разрешение на строительство.

“Сейчас будем готовить конкурс госпоставки на строительные работы, - сказала Анне Веево. - Планируем, что где-то в начале мая мы объявим поставку”.

Летом прошлого года депутаты утвердили городское софинансирование проекта в размере более двух млн евро. Общая стоимость реконструкции ратуши превысит семь миллионов, большая часть средств поступит из европейских фондов.

Пустующая сейчас ратуша должна снова стать важным для города объектом. В ее подвале разместится ресторан. На первом этаже появится выставочный зал, бюро информации, магазин сувениров, на втором этаже - представительский кабинет мэра специально для торжественных приемов и большой зал для мероприятий - конференций или, например, регистрации свадеб. На третьем этаже будет работать городское собрание, для чего здесь также будет обустроен обширный зал.

Главное - ратуша снова будет открыта для всех. Сейчас предписанием Спасательного департамента ее посещение для горожан и туристов запрещено.

Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы. ФОТО: Николай Андреев

Помимо проблем с пожарной безопасностью, есть у старинного здания и другие.

“Ратуша сейчас пустует и потихоньку разваливается”, - сформулировал их Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы.

По его словам, коммуникации в здании находятся в таком состоянии, что их все равно нужно было бы заменять, даже если бы не был запланирован масштабный европроект по реконструкции здания. Но самая большая проблема в том, что уже в нескольких местах течет крыша, которую приводили в порядок лет девять назад.

Здание родом из двух разных эпох

По словам Мадиса Туудера, в здании ратуши сохранилось не так много оригинальных элементов. Это подвал, подвальные своды (не полностью) и три наружных стены. Южная стена была построена после войны. В это же время появились все внутренние помещения, крыша, башня со шпилем, парадная деревянная лестница на второй этаж, потолочные балки в фойе на первом этаже. Даже скульптурная группа на фасаде - нарвский герб, окруженный аллегорическими изображениями Мудрости, Справедливости и Умеренности - тоже работа советских времен. Остатки разрушенных оригинальных статуй хранятся в Нарвском музее.

Деревянная лестница и потолочные балки в фойе ратуши родом из послевоенной эпохи. ФОТО: Николай Андреев

Но, по словам старшего инспектора по охране старины, в наше время эти копии уже сами по себе представляют историческую ценность - как образцы работы реставраторов середины прошлого века.