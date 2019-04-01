Реконструкция нарвской ратуши: что в ней останется от шведского времени, а что от советского?

В этом году в нарвской ратуше должны начаться строительные работы. При реконструкции ратушу серьезно перестроят внутри, но сохранят исторические подвалы и кое-что из послевоенного наследия, например, деревянную лестницу, которая уже сама “заработала” себе историческую ценность, хотя реставраторы в советское время, фактически, придумали ее, а не восстановили в довоенном виде.
Строителя будут искать в мае
Как рассказала руководитель городской Службы проектов Анне Веево, строительный проект для реконструкции готов, получено необходимое для начала работ разрешение на строительство.
“Сейчас будем готовить конкурс госпоставки на строительные работы, - сказала Анне Веево. - Планируем, что где-то в начале мая мы объявим поставку”.
Летом прошлого года депутаты утвердили городское софинансирование проекта в размере более двух млн евро. Общая стоимость реконструкции ратуши превысит семь миллионов, большая часть средств поступит из европейских фондов.
Пустующая сейчас ратуша должна снова стать важным для города объектом. В ее подвале разместится ресторан. На первом этаже появится выставочный зал, бюро информации, магазин сувениров, на втором этаже - представительский кабинет мэра специально для торжественных приемов и большой зал для мероприятий - конференций или, например, регистрации свадеб. На третьем этаже будет работать городское собрание, для чего здесь также будет обустроен обширный зал.
Главное - ратуша снова будет открыта для всех. Сейчас предписанием Спасательного департамента ее посещение для горожан и туристов запрещено.
Помимо проблем с пожарной безопасностью, есть у старинного здания и другие.
“Ратуша сейчас пустует и потихоньку разваливается”, - сформулировал их Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы.
По его словам, коммуникации в здании находятся в таком состоянии, что их все равно нужно было бы заменять, даже если бы не был запланирован масштабный европроект по реконструкции здания. Но самая большая проблема в том, что уже в нескольких местах течет крыша, которую приводили в порядок лет девять назад.
Здание родом из двух разных эпох
По словам Мадиса Туудера, в здании ратуши сохранилось не так много оригинальных элементов. Это подвал, подвальные своды (не полностью) и три наружных стены. Южная стена была построена после войны. В это же время появились все внутренние помещения, крыша, башня со шпилем, парадная деревянная лестница на второй этаж, потолочные балки в фойе на первом этаже. Даже скульптурная группа на фасаде - нарвский герб, окруженный аллегорическими изображениями Мудрости, Справедливости и Умеренности - тоже работа советских времен. Остатки разрушенных оригинальных статуй хранятся в Нарвском музее.
Но, по словам старшего инспектора по охране старины, в наше время эти копии уже сами по себе представляют историческую ценность - как образцы работы реставраторов середины прошлого века.
Посетители ратуши не раз слышали от экскурсоводов, что роспись на потолочных балках была уникальной в ратуше каждого города Шведского королевства, и в Нарве ее в точности восстановили. По информации Мадиса Туудера - это современная легенда. На самом деле, рисунок на балках нарвской ратуши был придуман в послевоенное время, и сейчас жив даже один из архитекторов, который принимал в этом участие.
Похожая ситуация, отмечает Туудер, сложилась и при восстановлении после войны нарвского замка - там тоже что-то было отреставрировано, а что-то сделано с нуля - в старинном стиле.
Определенно родом из шведского времени - подвалы ратуши, где планируется разместить ресторан. На подвалы при реконструкции будут распространяться все требования по охране памятников старины.
В Нарве елка - это политический вопрос
Запланированная позади ратуши Стокгольмская площадь - это отдельный проект, который пока далек от реализации. Здесь разместится временная автомобильная парковка до тех пор, пока не будет получено финансирование на создание новой площади. “Временно” - это может быть и на 20-30 лет, иронизирует Мадис Туудер.
А Ратушную площадь, на которую выходят здания ратуши и Нарвского колледжа Тартуского университета, приведут в порядок вместе с ратушей. На площади заменят покрытие, но археологических раскопок при этой не планируется.
По словам Мадиса Туудера, археологи считают, что сейчас нет смысла специально углубляться под площадь. Если в будущем будет происходить замена каких-то трубопроводов, тогда археологи подключатся к раскопкам.
В начале 2000-х годов в Нарве действовал фонд Pro Narva, создателем которого был Андрес Тооде, занимавший пост руководителя Нарвского музея. Главной идеей фонда было вымостить Ратушную площадь круглыми плитами, каждую из которых городу подарил бы какой-нибудь спонсор. Фонда давно уже не существует, но эти плиты с выбитыми на них именами людей и названиями фирм до сих пор хранятся. На всю площадь их не хватит, но вымостить ими часть Ратушной площади удастся.
При этом известно, что под асфальтом на площади сохранилась старая брусчатка и, при необходимости, ее можно использовать.
Авторы эскизного проекта предлагали сделать на Ратушной площади очень мелкий искусственный пруд, но городские специалисты от этой идеи отказались - слишком уж хлопотно было бы ухаживать за этим гидротехническим сооружением. В итоге, по периметру площади появится большая полукруглая скамья.
Будет ли в центре Ратушной площади устанавливаться новогодняя елка - вопрос открытый.
“Большая борьба идет каждый раз по вопросу, где она будет - у памятника Кересу, на Петровской площади, на Ратушной или во дворе замка - было и такое предложение, - говорит Мадис Туудер. - Так что елка - это политическое решение”.