Мошенник под фальшивым именем устроился на работу в Omniva и украл данные 3500 жителей Эстонии

Айдла для устройства на работу в Omniva использовал в анкете личные данные и паспорт своего знакомого, поскольку людей с уголовным прошлым на работу в Omniva не берут. План удался: Айдла под фальшивым именем подписал трудовой договор 11 января 2017 года и стал помощником логиста. Всего Айдла проработал в Eesti Post пять месяцев, в течение которых он смог получить доступ к данным предприятия.

В ходе обыска полиция нашла у Айдла украденные из базы данных Eesti Post копии документов 3548 человек. «Согласно обвинению и теперь решению суда, он использовал минимум десять копий документов для установления личности в целях совершения компьютерного мошенничества», - говорит пресс-секретарь Ляэнеской прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Как это возможно, что Айдла так легко получит доступ к данным людей? Причина в том, что Eesti Post предлагает услугу посредничества в платежах и в 2017 году закон требовал ко всем платежам делать копии документов. Для того, чтобы уменьшить количество копий в отношении людей, которые неоднократно ходили совершать платежи в почтовую контору, копии хранили в папках и работник в следующий раз только проверял, действителен ли документ. А к этим папкам был достпу слишком большого количества работников.

Так Айдла смог украсть копии документов почти 3500 человек и использовать из них десять копий для совершения интернет-афер. Например, как сообщает Õhtuleht, Айдла заказал 60-дюймовый LED-телевизор, диджейский пульт, золотые украшения, телефон, компьютеры и другое.

Omniva: допустили ошибку

«Узнав о случившемся, сразу ограничили доступ к данным. Сейчас такое, безусловно, невозможно», - говорит пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв. Он добавил, что Omniva всегда проверяет прошлое сотрудников, делая запросы в регистр наказаний и так далее.

«Данный человек под своим именем не получил бы работу у нас и в 2017 году. В тот раз получилось под фальшивым именем попасть на работу из-за ошибки – при принятии на работу у него не потребовали документа удостоверяющего личность, а ограничились копией», - говорит он. Кайв добавил, что после случившегося Omniva все связанные с принятием на работу сотрудники переоценили важность проверки документов и теперь без действующего документа попасть к ним на работу невозможно.