Ученый ТЛУ раскрыл печальную правду о биодобавках в топливе

Об этом рассказал в понедельник ERR ученый Таллиннского университета Михкель Кангур, по словам которого нужно активнее развивать инновации в сфере топливных биодобавок.

Растительные виды топлива, такие как пальмовое масло, причиняют природе больше ущерба, чем использование ископаемого топлива. "Уже просто создание плантации для получения пальмового масла создает намного больше парниковых газов, чем экономия их выбросов, достигаемая за счет замены ископаемого топлива пальмовым маслом", - сказал ученый.