В новом правительстве, вероятно, будет на три министра меньше

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что сегодня партии обсуждают вопросы бюджета и вновь те пункты, которые были на повестке дня на прошлой неделе.

Член EKRE Хенн Пыллуаас, подтвердивший попутно Postimees, что он может стать новым спикером Рийгикогу, сказал, что отмена министерских постов не обсуждалась.

"Могу совершенно честно сказать, что отмену министерских постов оставили на самый конец", - сказал Пыллуаас сегодня во время паузы между переговорами. Он пояснил, что если бы партии раньше договорились о министерских постах, это создало бы неравенство, поскольку тогда партии пытались бы выторговать наиболее выгодные варианты.

В субботу в интервью "Актуальной камере" Март Хельме подтвердил, что двухголовые министерства исчезнут, и коалиция планирует поровну разделить между состоящими в ней партиями министерские портфели, чтобы каждая партия получила четыре министерских поста.

В нынешнем правительстве есть три министерства, в которых сразу два министерских поста. Это Министерство социальных дел, Министерство экономики и коммуникаций и Министерство финансов.