Пн, 1.04.2019
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  • Аллар Йыкс: EKRE не сможет через референдум отменить Закон о совместном проживании

Аллар Йыкс: EKRE не сможет через референдум отменить Закон о совместном проживании

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Аллар Йыкс.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Бывший канцлер права присяжный адвокат Аллар Йыкс считает, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не сможет осуществить свой план посредством проведения референдума аннулировать Закон о совместном проживании, поскольку это противоречит конституции страны, передает ERR.

По словам присяжного адвоката Аллара Йыкса, конституция не позволяет упразднить закон посредством проведения референдума.

Намечаемое коалиционное соглашение Центристской партии, EKRE и "Отечества" не предполагает упразднения Закона о совместном проживании, тем не менее EKRE от своего плана отказываться не хочет и собирается провести референдум по этой теме.

Лидеры EKRE Март и Мартин Хельме в воскресенье дали радиостанции TRЕ Raadio интервью, в котором сказали, что достигнута договоренность о том, что в Эстонии любая тема государственной важности, нашедшая поддержку не менее 50 000 человек, давших свои подписи, в будущем может быть вынесена на референдум.

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