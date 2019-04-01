Аллар Йыкс: EKRE не сможет через референдум отменить Закон о совместном проживании

Намечаемое коалиционное соглашение Центристской партии, EKRE и "Отечества" не предполагает упразднения Закона о совместном проживании, тем не менее EKRE от своего плана отказываться не хочет и собирается провести референдум по этой теме.

Лидеры EKRE Март и Мартин Хельме в воскресенье дали радиостанции TRЕ Raadio интервью, в котором сказали, что достигнута договоренность о том, что в Эстонии любая тема государственной важности, нашедшая поддержку не менее 50 000 человек, давших свои подписи, в будущем может быть вынесена на референдум.