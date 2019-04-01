Фонд дочери Путина получил от "Роснефти" 28 млн рублей на загадочные исследования

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" работает под брендом "Иннопрактика". О каких конкретно исследованиях идет речь, из документации не ясно. Раздел "Техническое задание" по непонятным причинам пуст. Известно лишь, что исследования должны быть проведены "с учетом приоритетов инновационной деятельности компании".

По данным СМИ, Катерина Тихонова - это младшая дочь президента РФ Владимира Путина. Сообщалось, что она увлекается акробатическим рок-н-роллом и выступает на международных соревнованиях.

Тихонова является соучредителем фонда "Национальное интеллектуальное развитие", работающим совместно с Центром национального интеллектуального резерва МГУ под брендом "Иннопрактика". Расходы фонда растут с начала создания НКО и установили рекорд в 2017 году. В 2013 году расходы составляли 65,3 млн рублей, в 2014 - 281,6 млн рублей, в 2015-м - 411,5 млн рублей, а в 2016-м - 646,6 млн рублей.

За пять лет фонд заключил более 40 госконтрактов на сумму около 1,3 млрд рублей. Почти половина этой суммы была получена в 2017 году.

Основной статьей расходов фонда в 2017-ом стали "целевые мероприятия", на которые были потрачены около 299 млн рублей. Как стало известно, 56% израсходованных за год средств - деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности.

Главный заказчик фонда - "Роснефть" и ее дочернее предприятие "Арктический научный центр", которые обеспечили фонду заказов почти на 1 млрд рублей. Отметим, что в попечительский совет фонда входит глава "Роснефти" и "друг Путина" Игорь Сечин.

Другими партнерами "Иннопрактики" стали "Транснефть", "Сибур" и "Норникель". Добавим, что один из членов совета директоров "Сибура", Кирилл Шамалов, в феврале 2013 года женился на предполагаемой дочери Путина Катерине Тихоновой. После этого его финансовое состояние начало быстро расти. Позднее Шамалов попал под американские санкции наряду с высокопоставленными российскими чиновниками, олигархами и отечественными компаниями. Тогда же появились слухи о разводе Шамалова и Тихоновой.