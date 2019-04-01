Пн, 1.04.2019
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Тынис Лукас вновь вступил в "Отечество"

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Тынис Лукас.

ФОТО: Kristjan Teedema/Eesti Meedia/scanpix

Баллотировавшийся и избранный в Рийгикогу как беспартийный по списку "Отечества" экс-министр образования Тынис Лукас вступил в партию, передает Rus.ERR.

Согласно данным Коммерческого регистра, Тынис Лукас стал членом "Отечества" 28 марта.

На выборах в Рийгикогу Лукас был первым номером "Отечества" в Тарту, где набрал 2506 голосов и получил право на депутатский мандат.

Лукас вошел в список "Отечества" на выборах в Европарламент. Членами партии недавно стали и другие кандидаты - Рихо Террас (26 марта) и Кятлин Кульдмаа (29 марта).

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