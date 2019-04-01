Тынис Лукас вновь вступил в "Отечество"

Баллотировавшийся и избранный в Рийгикогу как беспартийный по списку "Отечества" экс-министр образования Тынис Лукас вступил в партию, передает Rus.ERR.
Согласно данным Коммерческого регистра, Тынис Лукас стал членом "Отечества" 28 марта.
На выборах в Рийгикогу Лукас был первым номером "Отечества" в Тарту, где набрал 2506 голосов и получил право на депутатский мандат.
Лукас вошел в список "Отечества" на выборах в Европарламент. Членами партии недавно стали и другие кандидаты - Рихо Террас (26 марта) и Кятлин Кульдмаа (29 марта).