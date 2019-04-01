Стало известно, кому отдали предпочтение голосовавшие в Эстонии украинцы

За Юрия Бойко в посольстве проголосовали 417 граждан Украины, за лидирующего в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского 378, а за действующего президента страны Петра Порошенко 230, сообщила BNS глава избирательной комиссии посольства Анна Королюк.

«Все прошло тихо-мирно, без проблем. Очереди были, но они были в районе обеда, с 12 до трех. Закрылись вовремя, все, кто хотели, пришли», - сказала Королюк.

В воскресенье в Украине прошли выборы президента. Поскольку лидирующий кандидат Владимир Зеленский не набрал 50 процентов голосов, будет организован второй тур выборов.