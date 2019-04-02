Фото: у вас есть возможность три раза купить дом в Таллинне

Если вы не слишком требовательны, то у вас есть шанс купить недвижимость в Таллинне по вполне разумной цене, предлагает Kodustiil.
Домик на Уус-Татари площадью всего-навсего 19 квадратных метров требует реновации. Однако место его расположения стоит гораздо больше.
Построенная по типовому проекту в 1969 году дача требует капитального ремонта, однако находится в прекрасном тихом месте на тупиковой улочке в Пирита. Имеются вода и канализация, а также электричество.
Как дачный домик это строение вполне годится. Есть и возможность построить на его месте двухэтажный дом, заняв 30% площади участка размером в шесть соток.