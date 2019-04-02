Вт, 2.04.2019
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Фото: у вас есть возможность три раза купить дом в Таллинне

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ФОТО: KV.EE

Если вы не слишком требовательны, то у вас есть шанс купить недвижимость в Таллинне по вполне разумной цене, предлагает Kodustiil.

1. Маленький домик в центре Таллинна, 55 000 евро

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ФОТО: цииKV.рат

Домик на Уус-Татари площадью всего-навсего 19 квадратных метров требует реновации. Однако место его расположения стоит гораздо больше.

2. Бывшая дача в Пирита, 65 000 евро

ФОТО: KV.EE

Построенная по типовому проекту в 1969 году дача требует капитального ремонта, однако находится в прекрасном тихом месте на тупиковой улочке в Пирита. Имеются вода и канализация, а также электричество. 

3. Еще одна дача в Пирита, 72 000 евро

ФОТО: KV.EE

Как дачный домик это строение вполне годится. Есть и возможность построить на его месте двухэтажный дом, заняв 30% площади участка размером в шесть соток. 

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