Фото: у вас есть возможность три раза купить дом в Таллинне

ров ФОТО: цииKV.рат

Домик на Уус-Татари площадью всего-навсего 19 квадратных метров требует реновации. Однако место его расположения стоит гораздо больше.

ФОТО: KV.EE

Построенная по типовому проекту в 1969 году дача требует капитального ремонта, однако находится в прекрасном тихом месте на тупиковой улочке в Пирита. Имеются вода и канализация, а также электричество.

ФОТО: KV.EE