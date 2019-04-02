Почти треть жизни в долговой яме, или Как я стал жертвой быстрых кредитов

О возможности быстро и легко взять кредит, кажется, слышал каждый. Однако о том, что происходит потом, когда человек не может отдать долг, бесчисленные рекламы молчат. В Латвии последствиям быстрых кредитов уделяется все больше внимания - изучаются психологические факторы, с которыми приходится сталкиваться должникам. Пока в политических кругах реальностью стала возможность смягчить ранее введенные ограничения, портал TVNET поговорил с Райтисом (имя изменено), который рассказал о своем опыте, связанном с быстрыми кредитами.
Райтису 27 лет. За его спиной несколько тяжелых лет, прожитых в долгах. Раньше об этой проблеме он не хотел говорить, однако, теперь, когда все практически осталось позади, молодой мужчина готов рассказать о пережитом.
Первый кредит Райтис взял в 19 лет, когда только закончил школу. В это время как раз популярными стали быстрые кредиты.
"Сначала было множество акций, например: "Возьми 20 латов и отдай столько же, кроме того, получи 5 латов сверху". Многие друзья на тот момент уже воспользовались такой возможностью. Тогда у меня еще не было банковского счета, и в один момент, я этот счёт сделал. Он висел нетронутым почти полтора года, а потом я переехал в Ригу", - вспоминает мужчина.
На первом этапе жизни в столице Райтис не работал, а учился. Основными средствами к существованию были деньги, которые ему отправляли родители, но в какой-то момент их пришлось занимать.
"Был момент, когда денег совсем не осталось - не хватало на дорогу в Ригу, поэтому пришлось взять 20 латов. Тогда я их достаточно быстро вернул, но вскоре мне снова понадобились деньги на какую-то вечеринку.
Когда в Ригу переехал, хотелось тусоваться. Не буду же я у мамы денег просить! Можно было просто взять кредит... Суммы становились постепенно крупнее", - рассказывает Райтис.
Он вспоминает, что вскоре ему пришлось осознать, что погасить кредиты будет невозможно, поэтому была использована возможность продлить срок погашения.
"Тогда и было запущено это беличье колесо. Первым стал SMSCredit. С этого все и началось".
Ранее в интервью порталу TVNET антрополог Андрис Шуваев говорил, что реклама в сфере быстрого кредитования очень важна. "Это крупное предложение, которое поступает со всех сторон, заставляя людей задуматься о данной возможности. Без рекламы, вероятнее всего, люди ни о чем и не подозревали бы...", - говорит Шуваев.
Райтис признает, что реклама сыграла значительную роль в его выборе брать кредиты. Он признает, что в то время по телевизору практически в любой паузе между передачами вставляли рекламу быстрых кредитов.
"Так ты никогда не перестаешь думать о том, что у тебя есть проблемы, с которыми не можешь разобраться. Сейчас я понимаю, что ни за что не взял бы тогда деньги - лучше не пойти на вечеринку и остаться дома, или у друга попросить денег в долг. Если даже в начале тебе кажется, что все нормально и ситуация под контролем, приходит момент, когда ты понимаешь, что проблема становится все серьёзнее".
Райтис рассказывает, что он работал ассистентом, много заработать не получалось. Единственным плюсом были бесплатные обеды.
"Из той небольшой суммы, что я получал, удавалось кое-что оплачивать или продлить срок погашения кредита. Помню, как появилось предложение Vivus, когда долг можно было отдавать частями. Поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы отдать долг SMSCredit", - рассказывает Райтис.
"Ни семья, ни школа меня не учила, как правильно распоряжаться со своими средствами. Было даже так, что мне предлагали взять в кредит большую сумму, чем мне была необходима. И я брал! На тот момент мой долг был более чем приличным - 1000 латов. Мне было всего 20 лет", - вспоминает Райтис.
"Однажды я сказал маме, что влез в долги. У нее таких денег тоже не было, но мама каким-то образом нашла средства, чтобы этот кредит погасить. Я пообещал ей, что верну деньги, поэтому уехал работать в Англию, где пробыл год, после чего смог расплатиться со всеми долгами", - рассказывает Райтис.
По возвращении в Латвию начались новые проблемы: как вспоминает мужчина, в Англии он привык к большей зарплате и свободе, поэтому решение смог найти лишь в быстрых кредитах.
"Просто было достаточно нажать кнопку "Подать заявку на кредит", и беличье колесо снова запустилось.
Сейчас вспоминаю те проценты, что мне дали - космос! Как-то по частям я все отдал, но потом, когда было 22-23 года, все началось сначала..."
Он вспоминает, как взял кредит у одного кредитора, а затем у другого, чтобы погасить долг первому. Кроме того, часто возникало ощущение, что кредит не был действительно необходим.
"Началась своего рода зависимость... Не нравилось чувство, когда понимаешь, что денег совсем нет, но можешь их легко получить. Несмотря на то, что была постоянная работа, брал деньги на еду, медикаменты... на вечеринки по пятницам. Тогда и начались серьёзные проблемы...", - говорит Райтис.
Эти события, конечно, оставили след на психике молодого человека, что вызвало у него серьезные переживания и депрессию.
"В тот момент, когда получаешь деньги, ощущения обычно хорошие. Еще помню, что тогда был BigBank, который предлагал объединить кредиты. Так я и сделал. Но у BigBank были большие проценты, и для этого снова нужны были средства. В тот момент я уже перестал считать свои долги. Из-за финансовых проблем я не мог нормально думать о жизни. Все, о чем я постоянно думал, это не о том, где достать деньги , а о том, что у меня их совсем нет. В принципе, я все время находился в минусе - мне нечего отдавать, и жить не на что", рассказывает мужчина.
Райтис вспоминает, что в определенный момент у него началась депрессия, и он совсем не знал, как с ней справиться. Было время, когда он вообще не видел выхода из ситуации - долги продолжали расти.
"Сумма долга уже превышала 10 000. У меня была хорошая и оплачиваемая работа. Несмотря на то, что платили очень хорошо, вся зарплата уходила, чтобы что-то оплатить или продлить. Несколько лет я жил, как белка в колесе - от месяца к месяцу постоянно думаешь, что и кому должен отдать".
Обо всем, что происходило в жизни Райтиса, знал только один его друг, у которого были схожие проблемы. Родителям он ничего не рассказывал.
"Несмотря на хорошие отношения с коллегами и начальником, я ничего никому не говорил.
Тяжело признать, что ты допустил такую крупную ошибку в своей жизни", - считает Райтис.
Процесс неплатежеспособности продолжается уже более года, который скоро закончится. Это способ для молодого человека выбраться из трудной ситуации, в которую он попал.
"Однажды я случайно проговорился своей родственнице. Она согласилась, что мою проблему не получится сразу решить, но ситуация не может быть полностью безвыходной. Я начал искать в интернете информацию, как другие люди справлялись с такими трудностями. Записался на бесплатную консультацию, где мне сказали, что у меня большой долг, но не принадлежит никакая недвижимость. Тогда я и рассказал о проблеме подруге и коллегам...
Когда поделишься с другими, трагедия не кажется уже такой большой", - говорит Райтис.
Мужчина отмечает, что в то время, когда ему было 22-23 года, сумма долгов была очень большой. Он обвиняет высокие процентные ставки, предлагаемые быстрыми кредитами.
"Моя проблема в том, что я ни с кем не делился - из-за этого появилась депрессия. Конечно, я злюсь на самих кредиторов, так как были моменты, когда они сами звонили, и предлагали взять кредит. Сначала ты не думаешь, что проценты нерациональны...", - указывает Райтис.
В любом случае - да, это определенно работа с самим собой, поэтому хочу и другим сказать - быстрые и легкие кредиты - это не решение проблемы", - говорит в заключение Райвис.