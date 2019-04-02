Почти треть жизни в долговой яме, или Как я стал жертвой быстрых кредитов

Райтису 27 лет. За его спиной несколько тяжелых лет, прожитых в долгах. Раньше об этой проблеме он не хотел говорить, однако, теперь, когда все практически осталось позади, молодой мужчина готов рассказать о пережитом.

Первый кредит Райтис взял в 19 лет, когда только закончил школу. В это время как раз популярными стали быстрые кредиты.

"Сначала было множество акций, например: "Возьми 20 латов и отдай столько же, кроме того, получи 5 латов сверху". Многие друзья на тот момент уже воспользовались такой возможностью. Тогда у меня еще не было банковского счета, и в один момент, я этот счёт сделал. Он висел нетронутым почти полтора года, а потом я переехал в Ригу", - вспоминает мужчина.

На первом этапе жизни в столице Райтис не работал, а учился. Основными средствами к существованию были деньги, которые ему отправляли родители, но в какой-то момент их пришлось занимать.

"Был момент, когда денег совсем не осталось - не хватало на дорогу в Ригу, поэтому пришлось взять 20 латов. Тогда я их достаточно быстро вернул, но вскоре мне снова понадобились деньги на какую-то вечеринку.

Когда в Ригу переехал, хотелось тусоваться. Не буду же я у мамы денег просить! Можно было просто взять кредит... Суммы становились постепенно крупнее", - рассказывает Райтис.

Он вспоминает, что вскоре ему пришлось осознать, что погасить кредиты будет невозможно, поэтому была использована возможность продлить срок погашения.

"Тогда и было запущено это беличье колесо. Первым стал SMSCredit. С этого все и началось".

Ранее в интервью порталу TVNET антрополог Андрис Шуваев говорил, что реклама в сфере быстрого кредитования очень важна. "Это крупное предложение, которое поступает со всех сторон, заставляя людей задуматься о данной возможности. Без рекламы, вероятнее всего, люди ни о чем и не подозревали бы...", - говорит Шуваев.

Райтис признает, что реклама сыграла значительную роль в его выборе брать кредиты. Он признает, что в то время по телевизору практически в любой паузе между передачами вставляли рекламу быстрых кредитов.

"Так ты никогда не перестаешь думать о том, что у тебя есть проблемы, с которыми не можешь разобраться. Сейчас я понимаю, что ни за что не взял бы тогда деньги - лучше не пойти на вечеринку и остаться дома, или у друга попросить денег в долг. Если даже в начале тебе кажется, что все нормально и ситуация под контролем, приходит момент, когда ты понимаешь, что проблема становится все серьёзнее".

Райтис рассказывает, что он работал ассистентом, много заработать не получалось. Единственным плюсом были бесплатные обеды.