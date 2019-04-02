Боец MMA умер после проигрыша нокаутом

Бой с участием 22-летнего спортсмена открывал турнир Remulus Eight. Соперник обрушил на Фернандеша комбинацию ударов. Тот также получил удар, уже находясь на канвасе перед тем, как рефери остановил поединок и присудил оппоненту победу посредством технического нокаута.