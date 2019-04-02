Вт, 2.04.2019
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Боец MMA умер после проигрыша нокаутом

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Фернандеш скончался спустя несколько часов после поражения в любительском поединке в Манаусе.

Бой с участием 22-летнего спортсмена открывал турнир Remulus Eight. Соперник обрушил на Фернандеша комбинацию ударов. Тот также получил удар, уже находясь на канвасе перед тем, как рефери остановил поединок и присудил оппоненту победу посредством технического нокаута.

После поединка Фернандеша госпитализировали. В больнице у спортсмена случилась остановка сердца. Как удалось выяснить MMA Fighting, боец скончался в результате употребления наркотиков, а не от полученных ударов. Фернандеш работал в программе по помощи наркозависимым.

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