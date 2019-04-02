Кучеров переписывает историю НХЛ XXI века

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2) и был признан его второй звездой, передает sports.ru.
В активе россиянина стало 125 (39+86) очков в 79 матчах.
Он стал первым игроком, достигшим этой отметки, после Джо Торнтона в сезоне-2005/06. Таким образом, Кучеров повторил лучший результат в лиге после локаута-2005.
Чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992/93) и установить новый российский рекорд результативности, в трех оставшихся матчах Кучерову необходимо набрать 3 очка.
Он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» – до 10 очков.