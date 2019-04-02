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Кучеров переписывает историю НХЛ XXI века

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Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov, of Russia, celebrates his goal against the New Jersey Devils during the first period of Game 4 of an NHL first-round hockey playoff series Wednesday, April 18, 2018, in Newark, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ФОТО: Julio Cortez/AP

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2) и был признан его второй звездой, передает sports.ru.

В активе россиянина стало 125 (39+86) очков в 79 матчах. 

Он стал первым игроком, достигшим этой отметки, после Джо Торнтона в сезоне-2005/06. Таким образом, Кучеров повторил лучший результат в лиге после локаута-2005. 

Чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992/93) и установить новый российский рекорд результативности, в трех оставшихся матчах Кучерову необходимо набрать 3 очка. 

Он по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров, увеличив отрыв от ближайшего преследователя – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» – до 10 очков. 

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