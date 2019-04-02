Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

USADA приняло такое решение после того, как боец отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода. Данное нарушение стало третьим со стороны Магомедова. В октябре 2018-го в пробах спортсмена обнаружили следы анаболических препаратов.

Первое нарушение антидопинговых правил для Магомедова привело к двухлетней дисквалификации. В 2016-м в его организме обнаружили следы запрещенного препарата остарина.

32-летний Магомедов в последний раз выходил в октагон под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2015. Тогда россиянин победил судейским решением американского бойца Шона Джордона. Победа стала третьей к ряду с момента дебюта в организации.