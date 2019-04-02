Месси зарабатывает больше всех в мировом футболе

В рейтинге учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

Месси зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 113 миллионов. В «Ювентусе» он получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале».

Замыкает тройку нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

В топ-5 также вошли Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).

Среди тренеров больше всех зарабатывает Диего Симеоне. Работающий с «Атлетико» Симеоне с доходом 41 миллион евро в год.

Второе место занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который заработал 31 миллион евро – вместе с неустойкой от «МЮ».

В тройку вошел бывший главный треер «Монако» Тьерри Анри. Он заработал 25,5 миллиона евро, включая зарплату за три месяца и компенсацию за разрыв контракта.

На лидирующих позициях также и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 24 млн), и Эрнесто Вальверде («Барселона», 23 млн).