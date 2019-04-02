Между парламентскими партиями распределили почти 4 млн евро

Выделение государственных средств партиям зависит от количества мандатов: у Партии реформ в Рийгикогу нового созыва их 34, поэтому она получит и наиболее крупную дотацию - 1,3 млн евро, передает Rus.err. Центристы, у которых 26 мандатов, получат чуть больше 1 млн; у EKRE 19 мандатов, ей выделят 749 тысяч евро; Isamaa в парламенте представляют 12 депутатов, ей из бюджета выделят 473 тысячи евро. Меньше всего денег получат соцдемы - 394,5 тысячи евро - у них в парламенте 10 мандатов.