Жестокое убийство в Силламяэ: обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы

В ходе прений прокурор потребовал признать Комаровского виновным в убийстве и приговорить его к 10 годам лишения свободы, в этот срок прокурор просить зачесть период с 4 октября 2012 по 20 июня 2013 года, в течение которого обвиняемый находился под стражей - до того, как был отправлен на принудительное лечение; адвокат обвиняемого просит оправдать своего подзащитного в убийстве и признать его виновным в причинении физического насилия.

Согласно обвинению, Максим 26 сентября 2012 года избил 36-летнего мужчину в квартире дома на улице Сытке в Силламяэ, после этого юноша вывел пострадавшего на улицу, оттащил его за дом и нанес ему неоднократные удары ножом, тело убитого было обнаружено на следующий день.