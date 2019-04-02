Жестокое убийство в Силламяэ: обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы

В Вируском уездном суде завершились прения сторон по уголовном делу, в котором 24-летнего Максима Комаровского обвиняют в совершенном в Силламяэ в 2012 году жестоком убийстве. Перед судом мужчина предстал только в этом году, поскольку проходил длительное психиатрическое лечение, на момент совершения преступления ему было 17 лет, передает Rus.err.
В ходе прений прокурор потребовал признать Комаровского виновным в убийстве и приговорить его к 10 годам лишения свободы, в этот срок прокурор просить зачесть период с 4 октября 2012 по 20 июня 2013 года, в течение которого обвиняемый находился под стражей - до того, как был отправлен на принудительное лечение; адвокат обвиняемого просит оправдать своего подзащитного в убийстве и признать его виновным в причинении физического насилия.
Согласно обвинению, Максим 26 сентября 2012 года избил 36-летнего мужчину в квартире дома на улице Сытке в Силламяэ, после этого юноша вывел пострадавшего на улицу, оттащил его за дом и нанес ему неоднократные удары ножом, тело убитого было обнаружено на следующий день.
После убийства молодой человек вернулся в ту же квартиру и нанес не опасную для жизни режущую рану 65-летнему мужчине, который открыл ему дверь.