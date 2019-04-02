Тутберидзе рассказала о причинах ухода Медведевой

Липницкая в 2015 году ушла тренироваться к Алексею Урманову, но уже в 2017 завершила карьеру.

Медведева после Пхенчхана-2018 перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, под руководством которого взяла бронзу чемпионата мира-2019.

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой.

Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится.

Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль?