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Тутберидзе рассказала о причинах ухода Медведевой

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2817241 03/31/2016 Coach Eteri Tutberidze watches Yevgeniya Medvedeva perform her short program during the women’s singles competition at the 2016 World Figure Skating Championships in Boston. Alexander Vilf/Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о том, почему в свое время от нее ушли ученицы Юлия Липницкая и Евгения Медведева, передает sports.ru.

Липницкая в 2015 году ушла тренироваться к Алексею Урманову, но уже в 2017 завершила карьеру.

Медведева после Пхенчхана-2018 перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, под руководством которого взяла бронзу чемпионата мира-2019.

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой.

Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится.

Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль?

Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», – рассказала Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.

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