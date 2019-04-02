Не думайте, что в спокойном Ярвамаа ничего не происходит. Это случилось несколько недель назад в пригороде Пайде, когда инструктор по вождению Кристьян Сандер попросил ученика остановить учебный автомобиль. Стоп! Смотри на знаки! Что-то действительно было не так: движение по широкой улице в какой-то момент стало односторонним, и дальше ехать было нельзя. «Мы плелись там и обсуждали то, что ученик сделал неправильно. Вскоре перед машиной пробежал молодой человек с портфелем, - описывает Сандр. - Мы были в машине, но не сразу разобрались в ситуации, хотя все же смогли на нее отреагировать».

В опубликованном на портале Järva Teataja видео видно, что в том направлении, в котором убегает молодой человек, идет еще один горожанин. Еще через несколько секунд становится понятно, что за парнем бежит какой-то мужчина.

Информация о том, что произошла кража телефона, вскоре дошла до находившихся в учебном автомобиле людей. Они поехали дальше по улицам Пайде. В какой-то момент беглец вновь попался на глаза участникам этой истории. «Все казалось очень простым. Я же бывший полицейский, старый волк во мне дал о себе знать, и мы решили поехать за ним. Затем проезжая часть закончилась, впереди был тупик», - рассказал Сандер.

Машину остановили, двери открыли. Ученик ринулся с водительского сиденья, инструктор - с пассажирского, оба побежали за парнем с рюкзаком. «Нас разделяли 10-15 метров. Я еще крикнул молодому человеку, мол, куда ты бежишь? К счастью, ученик оказался более сообразительным, он срезал дорогу и схватил беглеца за шиворот. Тот видел, что бежать ему некуда. Я был готов к агрессии, но этого не случилось. Молодой человек не стал дерзить, он был спокоен и все рассказал сам», - продолжил Кристьян Сандер.

Дальше все было просто: пойманного парня посадили в учебную машину, а на место происшествия вызвали полицейский патруль.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк подтвердила, что такое событие действительно произошло несколько недель назад в Пайде. «В Пайде на парковке встретились продававший в интернете телефон мужчина и желавший его купить несовершеннолетний юноша. Продавец протянул покупателю телефон, тот его посмотрел и положил в портфель. Покупатель достал из портфеля конверт и отдал его продавцу. В тот момент, когда продавец стал изучать содержимое конверта, молодой человек скрылся между домами», - описала Гоньяк ход событий.

«Однако поблизости была учебная машина. Узнав, что пробежавший мимо них юноша украл телефон, инструктор и ученик последовали за ним. Через несколько минут спустя инструктор сообщил по номеру 112, что преступник схвачен», - добавила она.