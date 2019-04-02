«Годунов»: игра престолов в условиях российской смуты

Первые восемь серий – придворные интриги, борьба честолюбий, «схватка бульдогов под ковром», как охарактеризовал политическую конкуренцию в сталинском Политбюро Уинстон Черчилль. За 250 лет до меткого афоризма британского премьера дела обстояли примерно так же. Вторая половина – широкомасштабная эпопея с активным участием народа, который, в отличие от пушкинского, вовсе не безмолвствует. Хотя часто думаешь: лучше бы безмолвствовал. Кажется, будто первые восемь серий сняты длиннофокусным объективом, дающим крупные планы, а остальные - широкоугольником, когда в кадр помимо главных действующих лиц попадает все, что вокруг, даже в отдаленных углах.

Возможно, всё от того, что над сериалом работали два режиссера: Алексей Андрианов и Тимур Алпатов.

Характеры персонажей на протяжении всех 17 серий практически не меняются, только со временем один за другим исчезают. Уходят в небытие. До тех пор, пока в кадре не останется один-единственный прошедший сквозь весь сериал персонаж: Федор Никитич Романов, он же патриарх Филарет). Собственно говоря, еще в первой половине было ясно, к чему клонят авторы фильма - сделать Федора Никитича главным и практически единственным положительным героем. Ну разве что еще Ксения Годунова, но, во-первых, вся ее судьба развертывается уже в продолжении, а во-вторых, она – образ, скорее, страдательный, в отличие от активного Федора Романова.

Все роли выписаны они очень сочно и убедительно (сценаристы Илья Тимкин и Николай Борисов), сыграны тоже выше всяких похвал (еще бы: в сериале снялась практически вся первая сборная российских актеров!). Насчет исторической достоверности как персонажей, так и событий, вопросов к авторам – выше крыши.

Совершенно ясно, что все искажения истории и ляпы – не от незнания, а оттого, что исторический (относительно) эпический сериал сделан здесь и сейчас и откровенно концептуален. Хотя концепция по ходу картины меняется: авторы опираются на разные источники, от научных трудов по истории до художественной литературы, а также на требования момента. (А как же иначе? Дорогостоящая эпопея снимается-то на государственные деньги!)

Вот я и царь! Сбылись мечты идиота!

Борис же, царский шурин,

Не в шутку был умен,

Брюнет, лицом недурен,

И сел на царский трон.

А.К.Толстой. «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»

Первая половина, показанная еще в прошлом году – путь Бориса Годунова к власти.

Сергея Безрукова принято ругать. В основном, за всеядность: он тебе и Пушкин, и Высоцкий, и Есенин, и Иешуа – и ругатели не задумываются, что ответственность за не очень хорошие, очень нехорошие и катастрофически плохие картины несут в первую голову сценаристы и режиссеры, а артист – человек подневольный, что дадут, то и сыграет.