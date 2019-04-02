Мартин Репинский объявил о своей отставке с поста старейшины волости Йыхви

«Я благодарю Мартина за такое доверие, но своего согласия занять этот пост я пока не давал», - сказал Каур порталу Rus.ERR, добавив, что решение о том, кто может стать новым старейшиной, будут принимать центристы Ида-Вирумаа и Йыхви, а потом и депутаты волостного собрания.