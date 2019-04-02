Мартин Репинский объявил о своей отставке с поста старейшины волости Йыхви

Старейшина волости Йыхви Мартин Репинский (Центристская партия) 4 апреля уйдет в отставку, соответствующее заявление было передано председателю волостного собрания Эдуарду Эасту вечером 1 апреля.
На 4 апреля назначено первое заседание Рийгикогу нового созыва, поясняет Rus.ERR.
На парламентских выборах Мартин Репинский баллотировался по списку Центристской партии, и его поддержали 976 избирателей, что обеспечило политику окружной мандат.
Преемником Репинского в должности старейшины может стать его нынешний заместитель Макс Каур.
«Я благодарю Мартина за такое доверие, но своего согласия занять этот пост я пока не давал», - сказал Каур порталу Rus.ERR, добавив, что решение о том, кто может стать новым старейшиной, будут принимать центристы Ида-Вирумаа и Йыхви, а потом и депутаты волостного собрания.