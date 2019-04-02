Вт, 2.04.2019
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Унитаз в кухне? Почему бы нет!

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Кухня. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Пожалуй, эта съемная квартира - самая удивительная из всех виденных порталом Kodustiil съемных квартир. 

В американском городе Сент-Луис предлагается внаем квартира, недостаток площади в которой компенсирован весьма оригинальным способом: в кухне, рядом с местом для приготовления еды, размещены ванная и даже унитаз. Мягко говоря, необычное решение!

Однако маклер из фирмы S.F. Shannon Харольд Карабелл, занимавшийся поиском клиента, уверяет, что легко сдал объект за 525 долларов в месяц и квартирант очень доволен. А в том, что унитаз находится рядом с продуктами и приготовленной едой, нет ничего особенного. 

По словам маклера, в такой планировке нет ничего противозаконного, и все документы на квартиру в порядке. Квартира находится в доме, которому исполнилось 111 лет. Первоначально в нем было двенадцать роскошных апартаментов, которые впоследствии были разделены на части, и теперь в доме 50 квартир. 

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