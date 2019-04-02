Дзагоев летом покинет ЦСКА

Сообщается, что руководство армейцев предложило футболисту новый контракт, условия которого его категорически не устроили. По новому договору зарплата хавбека сборной России упала бы до уровня игрока дубля.

По данным Sport Inside, руководство ЦСКА предложило Дзагоеву восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в феврале, за свой счет, начиная с лета.

28-летний хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.