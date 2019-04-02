Фото: начался суд над братьями, подозреваемыми в крупнейшем фентаниловом бизнесе

В Харьюском уездном суде начался суд над братьями Дмитрием и Паулем Кярбергами, которых подозревают в обращении с фентанилом в большом объеме.
Братьев обвиняют в том, что в 2017 году они продали более 1700 граммов фентанила и приобрели еще 1,3 килограмма этого наркотического вещества, сообщает Postimees.
Для общения с покупателями они использовали различные программы, позволяющие шифровать данные, а за наркотики расплачивались биткойнами. Передача фентанила осуществлялась благодаря расположенным вблизи Таллинна тайникам в лесу.