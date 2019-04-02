Вт, 2.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: начался суд над братьями, подозреваемыми в крупнейшем фентаниловом бизнесе

Фото: начался суд над братьями, подозреваемыми в крупнейшем фентаниловом бизнесе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

В Харьюском уездном суде начался суд над братьями Дмитрием и Паулем Кярбергами, которых подозревают в обращении с фентанилом в большом объеме.

Братьев обвиняют в том, что в 2017 году они продали более 1700 граммов фентанила и приобрели еще 1,3 килограмма этого наркотического вещества, сообщает Postimees.

Для общения с покупателями они использовали различные программы, позволяющие шифровать данные, а за наркотики расплачивались биткойнами. Передача фентанила осуществлялась благодаря расположенным вблизи Таллинна тайникам в лесу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ