Olympic Casino наказано внушительным штрафом

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, сообщила служба.

В 2018 году при внеплановой проверке Olympic Casino в литовском городе Панявежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 тыс. евро.