Серийный убийца Устименко и его сообщник Лиличкин устроили в зале суда настоящее представление

Вчера около десяти утра четверо полицейских ввели в Тартуский уездный суд закованных в наручники Юрия Устименко (37) и Николая Лиличкина (55). Если Устименко, отбывающий пожизненный срок, поначалу вел себя сдержанно, то отбывающий срок за попытку убийства полицейского Лиличкин вошел в зал суда с широкой улыбкой и радостно закричал по-русски: «Привет всем свиньям!»
До начала заседания Лиличкин фамильярно обратился к прокурору Аро Сийнмаа. «Ну привет, Сийнмаа!» Прокурор ответил на преувеличенно дружеское приветствие напряженным взглядом, пишет Tartu Postimees.
В своей речи прокурор Сийнмаа отметил, что прокуратура уже несколькими годами ранее планировала передать дело Лиличкина и Устименко в суд, но, поскольку обвиняемые постоянно совершали в тюрьме все новые преступления, дело разрасталось. Вчера в суд передали дело, в рамках которого Устименко и Лиличкина обвиняют в семи преступлениях против личности различной степени тяжести. В их числе - неоднократные попытки убийства тюремных охранников и сделанное Устименко предупреждение о бомбе в Министерстве юстиции.
Согласно обвинению, два года назад Устименко с помощью сообщника Лиличкина полоснул 50-летнего тюремного охранника лезвием бритвы по шее.
Лиличкина обвиняют в том, что он склонял Устименко к убийству тюремных служащих. Он призывал отрезать головы охранникам и давал инструкции, как убить тюремных служащих.
Кроме того, Устименко обвиняют в том, что в октябре 2016 года он позвонил из Тартуской тюрьмы на номер информации для клиентов Департамента полиции и погранохраны и сообщил, что в здании Министерства юстиции или на парковке рядом с ним заложена бомба, которая содержит 19 кг тротила. Взрывное устройство, разумеется, не было обнаружено.
Шутки в суде
Во время заседания суда Устименко признал себя виновным в попытке убийства охранника и в том, что он сообщил об угрозе взрыва в Министерстве юстиции. В то же время он отрицал, что говорил о 19 кг тротила. «Не говорил, что столько», - перебил он прокурора.
Лиличкин же продолжал потешаться. На обвинение в избиении охранника он с ухмылкой ответил: «Да, хотел пластиковым стаканчиком убить человека». Судья вновь призвал Лиличкина к порядку, сказав, что, хотя 1 апреля - день смеха, в суде шуткам не место.
Список пострадавших от рук Лиличкина и Устименко достаточно длинный. Прокурор вызвал в суд восемь человек, среди них бывшие и нынешние охранники, а также бывшие и нынешние заключенные Тартуской тюрьмы.
«Те, кого вы называете пострадавшими, на самом деле - провокаторы, у них нет здесь никакого права давать показания», - заявил Устименко и замахал руками в наручниках в сторону пострадавших.
Похоже, сверкнувшие глаза Устименко и его слова повлияли по меньшей мере на одного из пострадавших - на бывшего заключенного, который перед тем, как сесть на скамью свидетелей, захотел покинуть заседание, сказав, что прошло уже много времени и он не помнит всего.
Однако судье все же удалось переубедить свидетеля, и он дал показания о произошедшем четыре года назад, когда Устименко на тюремной кухне вылил ему на шею стакан кипящей воды.
После того, как прокурор закончил опрос свидетеля, задать ему вопросы решил и Устименко. Он заявил, что конфликт начался с того, что именно пострадавший первым на него напал. Несмотря на то, что Устименко много раз был в суде, он не соблюдал правила опроса свидетелей, и некоторые вопросы судья изъял из протокола.
«Я же сказал, провокатор», - пробормотал Устименко в конце опроса.
Заседания по делу Устименко и Лиличкина продлятся как минимум до конца апреля.
Криминальное прошлое Устименко
Серийный убийца Устименко вместе с соучастником Дмитрием Медведевым с марта по май 2002 года убил в Эстонии и Латвии пять человек и нанес еще семерым тяжкие телесные повреждения.
Ранним утром 18 марта в 4.25 Юрий Устименко и Дмитрий Медведев взорвали бомбы в Таллинне у оружейного магазина на Роозикрантси, 8а. С витрины оружейного магазина они взяли оружие.
29 марта около 21.— в Таллинне убили выстрелом в голову 45-летнего таксиста. Добычей преступников стали 200 крон и старый мобильный телефон.
31 марта в 19.45 в Тарту выстрелом в голову убили 51-летнюю продавщицу Галину. В магазине украли тысячу крон.
11 апреля в 14.50 в центре Тарту ранили выстрелом в голову 22-летнюю продавщицу продуктового магазина Реэлику. Пострадавшая смогла доползти до соседнего магазина, где ей быстро вызвали скорую. Преступники вытащили из кассы 700 крон и унесли мобильный телефон потерпевшей.
24 апреля около 16.30 в Силламяэ выстрелом в голову убили перевозившего деньги 24-летнего работника фруктового склада. Сидевшая за рулем 36-летняя бухгалтер выжила, хотя ей тоже выстрелили в голову. Как утверждается, добычей преступников стало 50 000 крон.
Утром 3 мая около 9.30 в Таллинне в расположенном на Тартуском шосе, 73, охотничьем магазине убили 25-летнего продавца Индрека. Из магазина вынесли коробку патронов.
5 мая около 2.30 ночи произошла перестрелка в Латвии в Валка. Из-за выстрелов Дмитрия Медведева крайне тяжелые травмы получил патрульный полицейский Айгарс Курпниекс, который позже скончался. Его напарника Эрикса Зандерса ранили в руку. Кроме того, ранили охранника Сандриса Яцино. Дмитрий Медведев был застрелен. Устименко после гибели сообщника скрылся в темноте. Прибывшие на место полицейские найти его не смогли.
Центральная криминальная полиция полагала, что Устименко мог вернуться в Эстонию, и поэтому полиция сосредоточилась на версии, согласно которой Устименко скрывался в Ида-Вирумаа. В то же время его активно разыскивала и латвийская полиция.
7 мая Устименко тайно пересек границу Литвы и Польши. Внимательные местные жители сообщили пограничной охране, что подозрительный мужчина сел в автобус в городе Сейны.
Утром 8 мая польские пограничники задержали Устименко на автовокзале в Сувалки. Беглец назвался Ильей Хабаровым. Его подлинное имя стало известно благодаря фотографии, распространенной Интерполом.
Суд приговорил Устименко к пожизненному заключению. Он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении с 2032 года, однако совершенные им за решеткой преступления не оставляют большой надежды на помилование.