«Красная секунда»: неверно выбранная скорость нередко приводит к печальным последствиям

Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.

В очередном выпуске передаче будут рассматриваться аварии, произошедшие на загородных трассах, когда переоценившие свои навыки водители решили нажать вместо тормоза на педаль газа.

Наверняка многие из нас замечали на шоссе сбитых животных, которых на безумных скоростях переезжают автомобилисты. Но ведь в любой момент в похожей ситуации на дороге может появиться человек или иное препятствие.

Большинство авария происходит по стечению нескольких обстоятельств, но то, какими будут последствия ДТП, насколько фатальными они окажутся, в первую очередь зависит от скорости.

Есть широко распространенное мнение, что высокая скорость смертоносна. Лишь небольшое снижение скорости может значительно снизить риск тяжелых последствий ДТП. Несмотря на это, тему неправильно выбранной скорости приходится поднимать раз за разом. Ведь именно по этой причине на эстонских дорогах погибает больше всего людей.