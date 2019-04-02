Назад в будущее или как мы позволяем собой манипулировать

Вот уж сложность - раз в четыре года походить по улицам, руки пожимая, посидеть с пенсионерами чайку попить с оплаченными партиями крендельками, по радио поболтать, что пенсию именно они обещают повысить, а не по закону она повысится…

Сегодня большинству людей кажется, что политиком быть неприлично. Статус человека, которому люди доверяют свое будущее, имеет практически ругательный смысл. И немудрено! Возможно, в этом недоверии виновата политическая культура, в которой партии могут поступиться любыми принципами и желанием избирателей, ради сохранения своих позиций. Один день ты выступаешь в роли защитника русских, в другой день сидишь за столом переговоров с теми, кто на них нападает.

Все оправдания лидеров Центристской партии откровенно сводятся к тому, что они боятся потерять свои посты и влияние. Яна Тоом, признается, что делает это несмотря на возникшие проблемы по этому поводу с детьми. Так называемое русское крыло, крепко держащиеся за свои очень теплые места, и подумать боится, чтобы выступить против создания коалиции и EKRE, ссылаясь опять же на аргументы Яны Тоом, сильно стремящейся в Европарламент и незаслуженно упрекающей в этом единственного выступившего против однопартийца.

Раймонд Кальюлайд! Вы оказались возможно единственным приличным человеком в своей партии, будьте готовы к тому, что именно этого они вам и не простят.

Кая Каллас готова уступить место премьер-министра (!) – какое благородство, надо же оправдаться перед партией-победителем за головокружение от успехов, обеспечить им места в кабинетах министров.

Где лидер социал-демократов? На амбразуре Марина Кальюранд - слишком воспитанная, чтобы называть вещи своими именами.

Ну и что же народ? Тот самый, который стоял в Балтийской цепочке, годами ел «картофельные очистки», учился, работал, превратил бюджет страны в столь большой, что это ей уже мешает. Тот, которого до сих пор раздражают «эти русские», тот, который благополучно интегрировался, и тот, который продолжает жить в ностальгии. Хорошо нам не думать «об этой политике»? Хорошо утыкаться носами в кухонные разговоры, дачные участки, загородные виллы (выбери, что подходит)? Что мы скажем нашим детям через 20 лет? Мы не думали, что это так серьезно? Мы заставляли вас читать, а сами выкинули на свалку и забыли учебники по истории 30-х годов прошлого столетия? Что мы скажем тем детям, которые уехали учиться и теперь уж точно никогда не вернутся? Что мы считали, что политика - «не мое дело»?