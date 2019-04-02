Назад в будущее или как мы позволяем собой манипулировать

Простой человек редко вспоминает или не понимает того, что вообще происходит во власти, пока его это не коснется лично. Большинство уверено, что все там наверху решается уж точно без его участия и жизни его и тех, кто забрался высоко, не пересекаются вовсе. А те, кто там наверху, этому и рады. Как легко сегодня нами манипулировать, раздавая крошки с барского стола и обещая золотые горы!
Вот уж сложность - раз в четыре года походить по улицам, руки пожимая, посидеть с пенсионерами чайку попить с оплаченными партиями крендельками, по радио поболтать, что пенсию именно они обещают повысить, а не по закону она повысится…
Сегодня большинству людей кажется, что политиком быть неприлично. Статус человека, которому люди доверяют свое будущее, имеет практически ругательный смысл. И немудрено! Возможно, в этом недоверии виновата политическая культура, в которой партии могут поступиться любыми принципами и желанием избирателей, ради сохранения своих позиций. Один день ты выступаешь в роли защитника русских, в другой день сидишь за столом переговоров с теми, кто на них нападает.
Все оправдания лидеров Центристской партии откровенно сводятся к тому, что они боятся потерять свои посты и влияние. Яна Тоом, признается, что делает это несмотря на возникшие проблемы по этому поводу с детьми. Так называемое русское крыло, крепко держащиеся за свои очень теплые места, и подумать боится, чтобы выступить против создания коалиции и EKRE, ссылаясь опять же на аргументы Яны Тоом, сильно стремящейся в Европарламент и незаслуженно упрекающей в этом единственного выступившего против однопартийца.
Раймонд Кальюлайд! Вы оказались возможно единственным приличным человеком в своей партии, будьте готовы к тому, что именно этого они вам и не простят.
Кая Каллас готова уступить место премьер-министра (!) – какое благородство, надо же оправдаться перед партией-победителем за головокружение от успехов, обеспечить им места в кабинетах министров.
Где лидер социал-демократов? На амбразуре Марина Кальюранд - слишком воспитанная, чтобы называть вещи своими именами.
Ну и что же народ? Тот самый, который стоял в Балтийской цепочке, годами ел «картофельные очистки», учился, работал, превратил бюджет страны в столь большой, что это ей уже мешает. Тот, которого до сих пор раздражают «эти русские», тот, который благополучно интегрировался, и тот, который продолжает жить в ностальгии. Хорошо нам не думать «об этой политике»? Хорошо утыкаться носами в кухонные разговоры, дачные участки, загородные виллы (выбери, что подходит)? Что мы скажем нашим детям через 20 лет? Мы не думали, что это так серьезно? Мы заставляли вас читать, а сами выкинули на свалку и забыли учебники по истории 30-х годов прошлого столетия? Что мы скажем тем детям, которые уехали учиться и теперь уж точно никогда не вернутся? Что мы считали, что политика - «не мое дело»?
Несколько сотен неравнодушных вышли в последний день марта на демонстрацию протеста (примерно столько же подписали петицию против строительства завода в маленьком местечке в Ида-Вирумаа). А остальные? Проглотим как обычно? Останемся управляемыми и покорными? Или попробуем не согласиться?