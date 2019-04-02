С 1 апреля тюрьма Браса официально закрыта. Её истории более ста лет. Заключенных отсюда вывезли и перераспределили по другим латвийским тюрьмам за несколько дней до нашего визита. Длинные коридоры и тюремные камеры — каждая из них стала свидетелем сотен, тысяч человеческих судеб, передает Rus.TVNET.

Видео: Прогулка TVNET по тюрьме Браса

За каждым заключенным, за каждым преступником стоит своя история и целый ряд причин, по которым он оказался за решеткой. Многие, совершив ошибку однажды, действительно исправляются и, выходя на свободу, начинают жизнь с чистого листа, другие возвращаются в эти стены снова и снова.

"Преступность — это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни", — гласит надпись на одной из стен камер.

В этой же камере — над звонком — написано: "Путь в матрицу".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В Брасовской тюрьме отбывали наказания осужденные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. По коридорам в сопровождении охраны ходили грабители, сквозь решетки над прогулочным плацем на голубое небо смотрели сотни убийц. Здесь, на дверях между закрытым плацем и коридором можно найти чем-то нацарапанные отметки — так заключенные ведут подсчет дней, месяцев и лет, проведенных не на свободе.

В латвийских тюрьмах есть три категории осужденных — осужденные, находящиеся на низшей степени, как правило 23 часа в сутки проводят в камере и на час выходят на прогулку на закрытый платц. Средняя и высшие степени позволяют осужденным работать, учиться, передвигаться по территории тюрьмы.

"У всех заключенных есть возможность записаться на различные курсы, посещать школу, работать. В Брасе отбывали наказание многие латвийские убийцы. Очень многие возвращаются. В тюрьме они жить умеют, на свободе — нет", — рассказывают сотрудники тюрьмы.

Если человека на свободе ждет семья, у него есть мотивация примерно себя вести в стенах исправительного заведения, посещать курсы, учиться, работать и участвовать в процессе ресоциализации. Но есть и те, кто жить вне тюрьмы не умеют.

Рецидив — большая проблема для Латвии. Чтобы преступление не повторилось, должны проводиться планомерные работы и мероприятия, условия содержания заключенных должны соответствовать стандартам. Планируется, что 3,5 миллиона евро, которые удастся сэкономить благодаря закрытию тюрьмы Браса, будут направлены как раз на достижение этих целей.

Пустые камеры тюрьмы Браса

Сегодня в коридорах и камерах тюрьмы Браса — звенящая тишина. Одиночных камер здесь не было, во многих из них — ряды двухспальных коек.

На полу камер — желтая линия. Заходит дежурный и просит всех построиться — проверяет, все ли на месте, и просит каждого назвать имя и фамилию.

Проверки здесь проводились четыре раза в сутки. Интервал между проверками — шесть часов. Отвечая на вопрос, бывает ли такое, что на проверке могут не досчитаться одного из заключенных, персонал отвечает отрицательно. Побеги из латвийских тюрем — крайне редкое явление. Последний раз такой эпизод произошел в Олайнской тюрьме.

Тюремные камеры выдают историю своих обитателей. В одних уже опустевших камерах — голые стены с нацарапанными на них незамысловатыми надписями, другие камеры уютно оклеены обоями. Одна камера Брасовской тюрьмы достойна отдельного упоминания — все ее стены профессионально разрисованы разноцветными граффити.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Здесь отбывал наказание человек с выдающимися художественными способностями, - рассказывают представители мест заключения. Этот же мужчина получил здесь репутацию "нелегального татуировщика".

Небо сквозь решетки прогулочного плаца

Металлическая дверь. За ней — небольшая площадь для прогулок тех, кто находится на низшей степени мест лишения свободы. Скамейка в дальнем углу, турник и голубое небо, на которое можно смотреть лишь сквозь решетку.

Когда оказываешься здесь, как-то особенно остро чувствуешь, как свободно и хорошо дышится на воле.

Интересно, удалось бы снизить уровень преступности, если бы склонных к нарушению закона подростков в воспитательных целях приводили сюда хотя бы на несколько часов?

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, которые примерно себя ведут, не имеют дисциплинарных наказаний и участвуют в различных проектах, получают возможность более свободного перемещения. Кроме того, здесь находится школа, библиотека. В спортивном зале - сетка для волейбола, кольцо для баскетбола, футбольные ворота, тренажеры.

Всё это способствует тому, что, освободившись от заключения, эти люди могут стать полноценными членами общества.

"Очень важно, чтобы заключенные свою агрессию выплескивали через спорт. В субботу и воскресенье здесь согласно графику проводились матчи. Они играли - корпус против корпуса, камера против камеры. Здесь проводились и семейные вечера, когда к заключенным могли прийти жены, дети", - рассказывает администрация.

При входе в спортивный комплекс — стенд, посвященный столетию Латвии.

"Желаю, чтобы в латвийских тюрьмах был дефицит заключенных", — одно из многочисленных пожеланий нашей стране, написанных на двух языках — латышском и русском.

Работа, обед, медицина, школа и мастерская в тюрьме

Через площадь, которая находится внутри тюремного комплекса и также ограничена желтыми линиями на асфальте, мы идём в сторону тюремного магазина. На момент нашего посещения помещения уже освобождены — но ещё совсем недавно здесь были стеллажи с продуктами. В тюремном магазине действует система безналичного расчета.

Многие товары здесь запрещены. Например, алкоголь. Также запрещены дрожжи, которые можно использовать для кустарного, нелегального производства спиртного.

Бывает, заключенные умудряются делать алкоголь из хлеба и сахара. Сахар к продаже не запрещен, однако, по словам представителей тюрьмы Браса, его потребление и приобретение стараются контролировать — если заключенный покупает сразу 10 килограммов сахара, становится понятно, для каких целей.

"Мы постоянно контролируем возможное производство алкоголя. Если посмотреть статистику — бывает так, что в один момент среди заключенных популярен алкоголь, но меньше наркотиков, потом наоборот — больше наркотиков, меньше алкоголя".

Рядом с тюремным магазином, на компактной территории закрытой Брасовской тюрьмы, находится парикмахерская, санитарная часть, прачечная, в которой стирали постельное белье и одежду.

Работники рассказывают — запретить близким осужденных приносить одежду они не могут, однако, часто бывали случаи, когда ткань пропитывали наркотическими веществами. После этого они вымачивают ткань и выпивают эту воду. Изобретательность некоторых не знает границ — например, наркотики прячут под почтовыми марками на письмах.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

За такие проделки заключенных могут поместить в карцер. Формально это самое строгое дисциплинарное наказание. Однако нужно понимать, что не все осужденные боятся карцера больше всего на свете, — объясняют работники тюрьмы. Те, кто большую часть дня отбывает наказание в камерах, готовы идти в карцер, главное, чтоб не запретили покупки в местном магазине.

Для тех, кто находится на средней и высшей тюремных ступенях, главное - семья, поэтому для них важно, чтоб не запретили свидания. "Применяя наказание главное добиться цели наказания — чтобы нарушение не повторилось снова".

Недалеко, в тюремном комплексе, находилось помещение для краткосрочных свиданий и комнаты для длительных свиданий. Здесь даже было помещение, где проводились церемонии бракосочетания — по закону на длительные свидания могут приходить лишь близкие родственники, поэтому часть заключенных принимала решение жениться на своих девушках и сожительницах.

Мы идем в помещения бывшей столовой, в которой также были трудоустроены заключенные. В тюрьме все проходит с планированием. На завтрак дается 20 минут, на обед — 30. Часть заключенных идет обедать в 12, часть — в 12:30, часть — в 13:00.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

На дверях помещений — сезонное меню заключенных. Так, например, меню на вторник летнего сезона включает кукурузную кашу, батон и хлеб с сахаром на завтрак, фасолевый суп, макароны со свининой, свекольный салат и хлеб на обед, перловку с овощами, рыбную котлету и хлеб на ужин.

Это лишь один вариант меню, в латвийских тюрьмах также есть нормы питания для веганов и людей с непереносимостью тех или иных продуктов.

Рядом с кухней — хлебный цех. Мучные изделия здесь не пекли, их привозили фирмы, с которыми был заключен договор. После того, как еда была готова, ее проверяла администрация.

В специальных журналах фиксируется все проверки и действия, которые проводят работники тюрьмы.

"Всегда график, режим. Все перемещения, все манипуляции строго контролируются и планируются. Администрация тюрьмы всегда знает о перемещениях каждого заключенного. Многие двери в определенное время не просто закрываются, а пломбируются", — рассказывают работники мест лишения свободы.

Была здесь и парикмахерская, в которой также работал осужденный. После бани, два раза в неделю, у мужчин, отбывавших наказание в Брасовской тюрьме, была возможность подстричься.

В медицинской части можно было получить не только медикаменты и помощь врача, но и воспользоваться услугами стоматолога, который приходил сюда на неполное рабочее время.

Правда, зубы здесь не лечили, а только вырывали. "Если осужденные за свои сбережения хотели зубы вылечить, администрация тюрьмы могла организовать конвой", — рассказывают сопровождающие.

Те наркозависимые заключенные, которые стояли на метадоновой программе, получали от медсестры назначенное количество метадона. Все лекарства должны были приниматься под надзором врача — заключенный не мог забирать медикаменты с собой.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Чуть дальше на территории находился и швейный цех. Осужденные шили униформу, для производства которой нужна сила — материал изделий был слишком плотным. В Ильгюциемской женской тюрьме также есть швейное производство, но там выполняются более легкая работа.

Помимо работы заключенным предоставлялась возможность получить образование. Достаточно часто в тюрьму попадают взрослые с низким уровнем образования. Бывали случаи, когда взрослые осужденные мужчины не умели писать и читать.

Всё это осложняет работу персонала и процессы ресоциализации. Заключенных из тюрьмы Браса переводят в другие тюрьмы так, чтобы они смогли продолжить ранее начатое обучение - в этом учебном году образование здесь получали 98 осужденных. Большая часть - основное образование, но были и те, кто учится в 9-м и даже 12-м классах.

Сегодня в старых, несовременных помещениях закрывающейся тюрьмы Браса, которые были отведены под тюремную школу, осталась висеть лишь классная доска.

Раньше, десятки лет назад, никто не думал о том, что человека, находящегося в тюрьме, надо обучать, работать над его ресоциализацией. Так, чтобы когда он вышел на свободу, он был готов к жизни на воле, так, чтобы не случился рецидив, объясняют сотрудники тюрьмы.

Сегодня у заключенных и всего латвийского общества, отчасти благодаря закрытию тюрьмы Браса, появился шанс - безопасная и современная инфраструктура тюрем направлена не только на соблюдение прав заключенных, но и на увеличение безопасности каждого из нас.