Макгрегору предрекли возвращение в большой спорт

«Верю ли я в уход Магкрегора из MMA? Нет. Считаю, что есть определенные вещи, которых ему нужно добиться. Думаю, Макгрегор хочет встречи с глазу на глаз. В ближайшие пару недель мы к чему-то придем», — сказал Уайт.

1 апреля соратник и друг Магкрегора российский боец Артем Лобов выразил мнение, что 30-летний ирландец может вернуться в спорт. Об уходе из MMA 30-летний спортсмен объявил в Twitter — точно так же Макгрегор заявлял о завершении карьеры в 2016-м.

Шестимесячная дисквалификация Макгрегора истекает в апреле. Он был отстранен от выступлений в октагоне из-за участия в беспорядках на UFC 229. Тогда Макгрегор подрался с секундантами российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

В своем последнем бою Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. После проигрыша ирландец неоднократно высказывался в пользу реванша.