Соцдемы обратились к центристам: коллеги, вам не кажется, что это уже явный перебор?

Портал Rus.Postimees публикует открытое письмо русскоязычных социал-демократов к русскоязычным центристам.
Финита ля комедия. Чуда не произошло – совет уполномоченных вашей партии поддержал проходящие коалиционные переговоры и создание правительства с EKRE. И это несмотря на то, что эти переговоры поддерживают меньше половины жителей Эстонии и лишь 38 процентов сторонников Центристской партии. Несмотря на то, что поддержка центристов из-за заигрывания с праворадикалами продолжает падать и среди русскоязычных она за месяц рухнула с 67 до 47 процентов. Несмотря на то, что все более-менее видные русскоязычные центристы выступили против коалиции с EKRE.
Почему же возможный приход к власти EKRE вызывает такую бурную негативную реакцию в обществе? Люди не глупцы, не прощают предательства и имеют чувство собственного достоинства. Ну не могут поддерживать союз с EKRE те, над кем эта партия то и дело издевается! Согласитесь – это было бы как минимум противоестественно.
Как только EKRE уже не оскорбляла и не унижала нас, русскоязычных – мы и пятая колонна, и паразитирующие тиблы, и дополнительный риск, и раковая опухоль. Складывается впечатление, что эта партия вообще не считает нас за полноценных людей. По мнению старшего Хельме, русские – циничные приспособленцы с непомерными аппетитами, по словам младшего – ему вообще все равно, что думают живущие в Эстонии русские… И вы правда полагаете, что после всего этого найдется хоть один русскоязычный, который поддержит приход этой партии к власти? Очень не хочется в это верить.
А как должны относиться к EKRE нерожавшие женщины старше 27 лет, которых эта партия назвала общественно опасным элементом? Или гинекологи, которые для EKRE ни больше ни меньше – детоубийцы? Или журналисты после того, как Март Хельме потребовал наказывать всех работников СМИ, которые позволяют себе критически отзываться об EКRE? Или юристы, поскольку EKRE захотела перевернуть с ног на голову правовую систему и подчинить судей воле политиков? Или азиаты, которым якобы не место в горсобрании Таллинна? И многие-многие другие, над кем уже успели в свое удовольствие поглумиться праворадикалы.
Коллеги! Вам не кажется, что это уже явный перебор? С EKRE-то всем все давно понятно. Но что происходит с Центристской партией? Неужели жажда власти оправдывает несолидное, безответственное поведение и обман? Да-да, именно обман, ведь Юри Ратас до выборов исключил сотрудничество с EKRE, по крайней мере, до тех пор, пока она не станет вести себя цивилизованно. Мы надеялись, что Центристская партия победит на выборах, что социал-демократы выступят лучше и что «Ээсти 200» преодолеет барьер. Мы бы сформировали коалицию, которой уже никто не смог бы помешать решить проблемы, которые не решались десятилетиями.
К сожалению, избиратели этого не захотели, и наши три партии потерпели поражение. Но нужно уметь проигрывать достойно, это – часть демократии. Лично мы готовы провести четыре года в оппозиции, сделать работу над ошибками и в следующий раз выступить более убедительно. Вашей же партии даже не придется отправляться на скамейку запасных, ведь реформисты предлагают вам правительство на паритетных началах. Да, центристы в этом случае, скорее всего, не сохранят за собой пост премьер-министра. Но, извините, проиграв выборы, вы и не имеете на это права. Это тоже часть демократии.
Ни в коем случае нельзя пускать в правительство партию, которая, в отличие от всех остальных политических сил Эстонии, надругается над базовыми ценностями нашего общества. Попав в коалицию, эта праворадикальная партия получит, по большому счету, главный пост в государстве – спикера Рийгикогу, и, значит, будет контролировать законодательный орган страны. Плюс посты министров и председателей парламентских комиссий. Вы уверены, что хотите жить в стране, возглавляемой этими людьми?
Жизнь каждому из нас предоставляет не так уж много возможностей сделать что-то по-настоящему важное, даже судьбоносное. И сейчас такая уникальная возможность есть у вас. Так вышло, что вы единственные, кто в силах предотвратить приход EKRE к власти. Те из вас, кого выбрали в Рийгикогу, пожалуйста, не будьте малодушными и лицемерными, не отказывайтесь под тем или иным предлогом от места в парламенте, придите и проголосуйте против этой нелепой и опасной коалиции. Остальных же русскоязычных центристов мы призываем не плыть по течению, а активно и сплоченно действовать, а, точнее, противодействовать. Вас ведь очень много – неужели с вашим мнением в партии не считаются?
Грибоедов устами Чацкого сказал: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Давайте не забывать, что членство в партиях, как и сами партии – это не самоцель, а инструмент для служения своей стране. И наш долг, независимо от того, кто из нас в какой партии состоит, служить государству и людям, а не прислуживать руководству своей партии, если оно поступает неправильно и ведет страну к расколу.
Правление Объединения русскоязычных социал-демократов, 02.04.2019