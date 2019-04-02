Соцдемы обратились к центристам: коллеги, вам не кажется, что это уже явный перебор?

Финита ля комедия. Чуда не произошло – совет уполномоченных вашей партии поддержал проходящие коалиционные переговоры и создание правительства с EKRE. И это несмотря на то, что эти переговоры поддерживают меньше половины жителей Эстонии и лишь 38 процентов сторонников Центристской партии. Несмотря на то, что поддержка центристов из-за заигрывания с праворадикалами продолжает падать и среди русскоязычных она за месяц рухнула с 67 до 47 процентов. Несмотря на то, что все более-менее видные русскоязычные центристы выступили против коалиции с EKRE.

Почему же возможный приход к власти EKRE вызывает такую бурную негативную реакцию в обществе? Люди не глупцы, не прощают предательства и имеют чувство собственного достоинства. Ну не могут поддерживать союз с EKRE те, над кем эта партия то и дело издевается! Согласитесь – это было бы как минимум противоестественно.

Как только EKRE уже не оскорбляла и не унижала нас, русскоязычных – мы и пятая колонна, и паразитирующие тиблы, и дополнительный риск, и раковая опухоль. Складывается впечатление, что эта партия вообще не считает нас за полноценных людей. По мнению старшего Хельме, русские – циничные приспособленцы с непомерными аппетитами, по словам младшего – ему вообще все равно, что думают живущие в Эстонии русские… И вы правда полагаете, что после всего этого найдется хоть один русскоязычный, который поддержит приход этой партии к власти? Очень не хочется в это верить.

А как должны относиться к EKRE нерожавшие женщины старше 27 лет, которых эта партия назвала общественно опасным элементом? Или гинекологи, которые для EKRE ни больше ни меньше – детоубийцы? Или журналисты после того, как Март Хельме потребовал наказывать всех работников СМИ, которые позволяют себе критически отзываться об EКRE? Или юристы, поскольку EKRE захотела перевернуть с ног на голову правовую систему и подчинить судей воле политиков? Или азиаты, которым якобы не место в горсобрании Таллинна? И многие-многие другие, над кем уже успели в свое удовольствие поглумиться праворадикалы.

Коллеги! Вам не кажется, что это уже явный перебор? С EKRE-то всем все давно понятно. Но что происходит с Центристской партией? Неужели жажда власти оправдывает несолидное, безответственное поведение и обман? Да-да, именно обман, ведь Юри Ратас до выборов исключил сотрудничество с EKRE, по крайней мере, до тех пор, пока она не станет вести себя цивилизованно. Мы надеялись, что Центристская партия победит на выборах, что социал-демократы выступят лучше и что «Ээсти 200» преодолеет барьер. Мы бы сформировали коалицию, которой уже никто не смог бы помешать решить проблемы, которые не решались десятилетиями.