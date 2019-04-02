Ласнамяэ возродился из пепла, чья очередь теперь?

Рынок недвижимости развивается вместе с экономикой и доходами населения. Но какие регионы станут особенно активными на рынке недвижимости Эстонии в ближайшие годы, разбирался портал Kodustiil.
«По-прежнему ценятся обжитые районы и старые здания, которые, где это возможно, реновируются», - объяснил аналитик агентства недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Продолжится активность на популярных рынках – в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, а также в Раквере.
По словам маклера Domus Kinnisvara Агура Таммисту, ничто не сможет изменить ситуацию на рынке недвижимости в центре Таллинна. «Как говорится, местоположение, местоположение и еще раз местоположение. С недвижимостью в этом районе ничего не случится, даже если что-то произойдет на рынке недвижимости в Эстонии в целом», - сказал он.
Однако в остальных регионах Эстонии ситуация иная, и Ристо Вяхи считает, что для появления рабочих мест, услуг и инфраструктуры и, как следствие, для движения денег необходимы государственная поддержка и хорошая региональная политика.
Аналитик Arco Vara Михкель Элисте считает, что в долгосрочной перспективе развитие малоценных регионов можно прогнозировать. Например, в Таллинне, по его словам, наблюдается расцвет Копли, да и центральная часть Ласнамяэ также восстает из пепла.
Ликвидация бывших промышленных предприятий или их переезд из города рано или поздно, по мнению Элисте, приведут к процветанию этих районов. «За пределами Таллинна это было заметно в местах бывших военных городков, например, в Тарту, так и почему подобное не может случиться в Раквере?» - добавил он.