Ласнамяэ возродился из пепла, чья очередь теперь?

«По-прежнему ценятся обжитые районы и старые здания, которые, где это возможно, реновируются», - объяснил аналитик агентства недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Продолжится активность на популярных рынках – в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, а также в Раквере.

По словам маклера Domus Kinnisvara Агура Таммисту, ничто не сможет изменить ситуацию на рынке недвижимости в центре Таллинна. «Как говорится, местоположение, местоположение и еще раз местоположение. С недвижимостью в этом районе ничего не случится, даже если что-то произойдет на рынке недвижимости в Эстонии в целом», - сказал он.

Однако в остальных регионах Эстонии ситуация иная, и Ристо Вяхи считает, что для появления рабочих мест, услуг и инфраструктуры и, как следствие, для движения денег необходимы государственная поддержка и хорошая региональная политика.

Аналитик Arco Vara Михкель Элисте считает, что в долгосрочной перспективе развитие малоценных регионов можно прогнозировать. Например, в Таллинне, по его словам, наблюдается расцвет Копли, да и центральная часть Ласнамяэ также восстает из пепла.