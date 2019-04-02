Случай на границе: жизнь россиянина в одночасье перевернулась с ног на голову

В публикации сообщалось, что при тщательном осмотре пограничники якобы обнаружили, что на автомобиле была установлена коробка передач от другой машины, по этой причине машину сначала хотели конфисковать, но сошлись на том, что владелец заплатит штраф и сможет вернуться в Россию. Ситуация выглядела странной, так как автор публикации уверяла, что данный автомобиль якобы неоднократно приезжал в Эстонию, но проблем ни разу не возникало.

Затем в комментариях была опубликована фотография документа, выданного пограничниками, из которого можно было узнать, что причиной недовольства сотрудников Департамента полиции и погранохраны была не коробка передач, а тот факт, что имеющийся на кузове машины ВИН-код имел признаки манипуляции. По мнению сотрудников погранохраны, он бы был установлен не на заводе. Также была подделана дублирующая идентификационная наклейка, на которой повторно указывается номер кузова автомобиля.

Как сообщил руководитель Нарвского пограничного пункта Юллар Кустала, задержанный на границе автомобиль действительно раньше неоднократно въезжал в Эстонию, но в этот раз его направили на дополнительную проверку, в ходе которой было установлено, что ВИН-код машины имел признаки манипуляции, а дублирующая идентификационная наклейка была подделана.

«Ежедневно нарвскую границу пересекают около 11 000 человек и 1500 транспортных средств. Чтобы обнаружить возможные нарушения, а также избежать попадания в страну лиц, у которых для этого не имеется законных оснований, пограничный контроль всегда проводится с особой тщательностью. Так, пограничники проверяют паспорта, визы, а также интересуются целью визита в страну, - сообщил Кустала. - Водители всегда должны предъявлять документы на транспортное средство и дорожную страховку. Выборочно пограничники направляют на дополнительный контроль людей и автомобили. Например, поводом для этого может стать поведение человека, либо противоречивые высказывания. В этом случае человеку могут задать дополнительные вопросы».

По словам Кустала, они и раньше обнаруживали автомобили с поддельными документами или номером кузова. Например, в 2018 году на восточной границе более чем в 20 случаях у пограничников возникли подозрения, что с документами транспортного средства не все в порядке. Чаще всего причиной изменения номера кузова автомобиля является желание сделать его моложе, чем он является на самом деле.

«Если автовладелец уверен, что с его автомобилем все в порядке и имело место недоразумение, то в следующий раз при прибытии на границу мы рекомендуем взять с собой документ, официально подтверждающий информацию, указанную в регистрационном удостоверении автомобиля», - сказал руководитель погранпункта.