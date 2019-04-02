Сын Михаэля Шумахера дебютировал за рулем "Формулы-1"

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик во вторник на тестах в Бахрейне начал работу с командой "Феррари", для 20-летнего немца это стало дебютом за рулем современного болида "Ф-1", передает "Р-Спорт".
Шумахер-младший, в январе присоединился к гоночной академии "Феррари". За дебютом сына в боксах "Феррари" наблюдала его мать Коринна. Михаэль Шумахер, выступавший за "Феррари" 11 сезонов и завоевавший с итальянской "конюшней" пять из семи своих чемпионских титулов, в настоящее время восстанавливается после серьезной травмы, полученной в конце декабря 2013 года при падении во время катания на горных лыжах.
Мик Шумахер ранее уже выводил на трассу болид "Формулы-1", но то был музейный Benetton-Ford B194, на котором его отец выиграл свой первый титул чемпиона в сезоне-1994.
В среду Мик Шумахер поучаствует в тестах другой "конюшни" – "Альфа Ромео".