Сын Михаэля Шумахера дебютировал за рулем "Формулы-1"

Шумахер-младший, в январе присоединился к гоночной академии "Феррари". За дебютом сына в боксах "Феррари" наблюдала его мать Коринна. Михаэль Шумахер, выступавший за "Феррари" 11 сезонов и завоевавший с итальянской "конюшней" пять из семи своих чемпионских титулов, в настоящее время восстанавливается после серьезной травмы, полученной в конце декабря 2013 года при падении во время катания на горных лыжах.