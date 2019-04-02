Дом или пиломатериалы? Внимание: с молотка по очень выгодной цене уходит дача в Суурупи

По мнению продающего это строение на интернет-аукционе Osta.ee, дача советских времен еще может продолжить свое существование на другом месте: продается движимое имущество.

ФОТО: osta.ee

Купивший домик обязуется вывезти его с земельного участка в течение месяца. Фундамент и дымоход в стоимость не входят.

ФОТО: osta.ee

Стартовая цена - всего-навсего 10 центов. Покупатель, который не хочет дожидаться окончания аукциона, обязан выложить целых 5000 евро. Абсолютно однозначно, что владелец хочет таким образом освободить участок для строительства нового дома.