Дом или пиломатериалы? Внимание: с молотка по очень выгодной цене уходит дача в Суурупи

На интернет-аукцион Osta.ee поступил оригинальный лот по смешной стартовой цене, передает портал Kodustiil. Но не все так просто, как кажется.
По мнению продающего это строение на интернет-аукционе Osta.ee, дача советских времен еще может продолжить свое существование на другом месте: продается движимое имущество.
Купивший домик обязуется вывезти его с земельного участка в течение месяца. Фундамент и дымоход в стоимость не входят.
Стартовая цена - всего-навсего 10 центов. Покупатель, который не хочет дожидаться окончания аукциона, обязан выложить целых 5000 евро. Абсолютно однозначно, что владелец хочет таким образом освободить участок для строительства нового дома.
Проследить ход аукциона и прочесть забавную переписку с потенциальными покупателями на эстонском языке можно ЗДЕСЬ. Аукцион должен завершиться 14 апреля в 20 часов. Удачи!