Вт, 2.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Дом или пиломатериалы? Внимание: с молотка по очень выгодной цене уходит дача в Суурупи

Дом или пиломатериалы? Внимание: с молотка по очень выгодной цене уходит дача в Суурупи

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукцион Osta.ee поступил оригинальный лот по смешной стартовой цене, передает портал Kodustiil. Но не все так просто, как кажется.

По мнению продающего это строение на интернет-аукционе Osta.ee, дача советских времен еще может продолжить свое существование на другом месте: продается движимое имущество. 

ФОТО: osta.ee

Купивший домик обязуется вывезти его с земельного участка в течение месяца. Фундамент и дымоход в стоимость не входят. 

ФОТО: osta.ee

Стартовая цена - всего-навсего 10 центов. Покупатель, который не хочет дожидаться окончания аукциона, обязан выложить целых 5000 евро. Абсолютно однозначно, что владелец хочет таким образом освободить участок для строительства нового дома.

Проследить ход аукциона и прочесть забавную переписку с потенциальными покупателями на эстонском языке можно ЗДЕСЬ. Аукцион должен завершиться 14 апреля в 20 часов. Удачи!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ