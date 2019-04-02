Внимание, путешественники: в Финляндии появятся новые авиамаршруты

В Хельсинки начнут работать три новые авиакомпании

В 2019 году в Хельсинском аэропорту начнут работать Air Serbia, Tibet Airlines и Juneyao Air. Air Serbia свяжет столицы Финляндии и Сербии, в июне запустив полеты из аэропорта Хельсинки в Белград. Рейсы состоятся трижды в неделю. Китайские перевозчики Tibet Airlines и Juneyao усилят связь Хельсинского аэропорта с азиатским регионом. Tibet Airlines начнет летать из Хельсинки в Цзинань в апреле, а в июне Juneyao откроет круглогодичное сообщение с Шанхаем.

«Мы постоянно ищем для финских аэропортов новых партнеров, чтобы обеспечить широкий охват как для финских, так и для международных пассажиров. Аэропорт Хельсинки уже предлагает больше полетов в Азию из Северной Европы, чем другие аэропорты. Новые перевозчики укрепят позиции Хельсинки еще заметнее», - сказал Петри Вуори, вице-президент Finavia по продажам и развитию маршрутов.

Авиакомпании принимают решения об открытии новых маршрутов на основании тщательного анализа, где наиболее важным критерием является спрос. С точки зрения авиакомпаний, преимущества аэропорта Хельсинки включают отличное прямое сообщение с другими аэропортами, а также надежные и экономичные услуги.

«Мы хотим быть лучшим аэропортом Северной Европы для наших клиентов – как новых, так и существующих. Роль аэропорта Хельсинки, как перекрестка для международных воздушных перевозок значительно возросла, и в 2018 году доля трансферных пассажиров превысила 35% от всех вылетающих пассажиров. Например, для путешественников из Азии аэропорт Хельсинки служит воротами в Финляндию и трансферным аэропортом на пути в другие страны Европы», - пояснил Вуори.

Новые маршруты из аэропортов в Хельсинки и Турку летом 2019 года

Весной 2019 года Finnair начнет летать из Хельсинского аэропорта по пяти новым направлениям. В Европе новые летние направления – это Порту и Бордо, куда Finnair будет летать дважды в неделю из Хельсинки, а также Болонья, куда будет совершаться по три рейса в неделю. Кроме того, с конца апреля будет выполняться семь рейсов в неделю в Ганновер. В летний сезон также откроется маршрут из Хельсинки в Лос-Анджелес, вылеты будут осуществляться трижды в неделю.

В апреле Norwegian Air откроет летние рейсы из Хельсинки в Пизу (Италия) и в Тиват (Черногория), которые будут выполняться раз в неделю. Начиная с июля Wizz Air будет два раза в неделю летать из Турку в Скопье, столицу Северной Македонии. Кроме того, новые маршруты авиакомпании включают Турку-Лондон и Турку-Краков, расширяя сеть европейских городов, куда можно попасть из Турку.

Добавлены рейсы на существующие маршруты

Finnair увеличивает количество рейсов на существующих маршрутах из аэропорта Хельсинки. Начиная со следующего лета, между Хельсинки и Гонконгом будет выполняться два рейса в день, и 10 рейсов в неделю между Хельсинки и Кансаем. Во время «Золотой недели» в Японии в апреле между Хельсинки и Наритой будет выполняться три рейса в неделю вместо двух. Кроме того, на маршруте Хельсинки-Лондон будет доступно на 20% больше мест, причем два из семи еженедельных рейсов на этом маршруте будут выполняться широкофюзеляжным самолетом A330.